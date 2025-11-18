Los gastos de la mujer de Cerdán molestaron al gerente de Servinabar: "A Paqui la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés"

La UCO ha detectado "diversas coincidencias espacio-temporales entre los cargos soportados" por una tarjeta de Servinabar y "la ubicación de Santos Cerdán, tanto él solo, como acompañado de su mujer y su hija".

Esta concurrencia de circunstancias ha llevado a la Guardia Civil a concluir que el que fuera secretario de Organización del PSOE habría "dispuesto del uso de la mencionada tarjeta para sufragar gastos personales". El dinero que, en último término, pagaría las facturas que abonaba con la tarjeta procedería de las comisiones de hasta un 2% que Servinabar habría obtenido de Acciona, a cambio de asegurarse la concesión de varias obras públicas.

Ahondando en este asunto, el último informe policial entregado al instructor del "caso Koldo" en el Tribunal Supremo recoge "una conversación" que mantuvo a través de WhatsApp el gerente y administrador formal de Servinabar, Joseba Antxón Alonso (señalado también como 'socio' de Cerdán en la constructora) con su esposa, Karmele Atutxa.

Los mensajes tienen fecha del 9 de septiembre de 2021 y de ellos -infieren los investigadores- "se desprende cierta preocupación por los gastos desmedidos en los que habría incurrido" la esposa de Cerdán con la tarjeta de la empresa. Hablamos de Francisca Muñoz Cano, más conocida como "Paqui".

La mujer de Antxón Alonso escribe a su marido: "La Paqui. Que le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés". Y, seguidamente, en un segundo mensaje, señala que la esposa del exdirigente socialista se dedica "a gastar y gastar".

La Paqui A. Cruz La Razón

Atutxa no veía con buenos ojos que con la tarjeta, que soportaba fondos de las presuntas "mordidas" de Acciona, Paqui se fuese "de restaurantes fin de semana sí y otro también". "Ya les vale", insiste en otro wasap hallado en el marco de la investigación.

La esposa del gerente de Servinabar llegó a criticar que Paqui, con el dinero de la constructora, compraba "todo lo bueno lo mejor" y -defendía- que "eso no es plan".

Le preocupaba también que la familia de Cerdán "encima, no son nada discretos" en cuanto al tren de vida que llevaban por entonces, cuando él era ya el "número tres" de Pedro Sánchez en Ferraz.

El ultimátum de Karmele Atxutxa a su esposo es contundente: "Le tenéis que coger entre los dos y hablarle claro". "Hemos quedado en pararlo", acabó diciéndole ella, al respecto.