Así ha sido el saludo entre Sánchez y Zelenski en la Moncloa en su visita a España

Sonriente y con el brazo levantado para dar las gracias los fotógrafos. De esa manera ha recibido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su homónimo ucraniano, Volodomir Zelenski, en el Palacio de la Moncloa en lo que es la tercera visita del jefe del Ejecutivo ucraniano a España.

Pasadas las 17:15 de la tarde y tras una jornada intensa que ha empezado con el recibimiento en el Congreso de los Diputados de la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, y del presidente del Senado, Pedro Rollán, el presidente ucraniano, que también ha visitado a Su Majestad, el Rey Felipe VI, ha subido las escalerillas del Palacio de la Moncloa.

Desde arriba el líder de los socialistas aguardaba su llegada para extender la mano en señal de respeto. Con una sonrisa ante las cámaras de los medios de comunicación Sánchez ha marcado el final del saludo. Sin mantener la sonrisa en el rostro y con un traje negro, Zelenski ha transmitido aire de tranquilidad y seriedad.

Nueve segundos después y con el permiso de Sánchez que ha agradecido la fotografía a los medios, ambos se han deslizado por la alfombra roja del Palacio de la Moncloa. Ante la mirada de los guardias que custodian la puerta del Palacio de la Moncloa, ambos han traspasado las puertas para comenzar a saludar a las autoridades congregadas en el recibidor de la Moncloa. A diferencia del saludo con el presidente de los EE UU, Donald Trump, se ha respirado un ambiente más distendido. Se espera que antes de las seis de la tarde se produzca la rueda de prensa de ambos.

Zelenski busca el apoyo de España

Con el objetivo de firmar varios acuerdos para seguir la línea realizada con Macron y antes de marcharse a Turquía, varios de los ministros del Gobierno se encuentra en Moncloa. Los elegidos por Sánchez han sido el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Cabe recordar que desde el comienzo de la agresión rusa a España se ha convertido en uno de los aliados que más han apoyado a Ucrania. Con más de 8.000 militares ucranianos instruidos por el Mando de Operaciones a través del Toledo Training Coordination, el Ejercito de España ha promovido el aumento de la capacidad de los soldados para afrontar las oleadas del presidente ruso Vladimir Putin.