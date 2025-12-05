Marruecos coloca una gigantesca bandera nacional en Tánger para que se vea desde España

La ciudad de Tánger planea instalar una enorme bandera en su paseo marítimo, con un tamaño estimado de entre 30 y 50 metros cuadrados. El objetivo es que sea visible desde la costa española, en concreto desde Tarifa, que se encuentra a tan solo unos 14 kilómetros del punto más cercano entre ambas orillas, en los días en que las condiciones meteorológicas permitan una visibilidad clara, según fuentes locales .

Se erigirá un mástil metálico de 30 metros de altura, equivalente a un edificio de nueve plantas, equipado con sistemas de iluminación que permitirán ver la bandera por la noche en toda la bahía de Tánger.

El ayuntamiento de Tánger ha destinado un presupuesto de 1,3 millones de dírhams (121.000 euros) a este proyecto, que incluye obras de ingeniería civil y material de instalación, además de garantizar que el mástil sea resistente a la humedad y a la oxidación debido a su proximidad al mar.

La estructura se construirá sobre una base de hormigón según estándares que tienen en cuenta los fuertes vientos conocidos en el Estrecho de Gibraltar, donde las velocidades pueden superar los 60 kilómetros por hora en determinadas temporadas.