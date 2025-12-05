Sánchez y Felipe VI recibirán al presidente palestino Mahmoud Abbas para analizar la situación de Palestina

El rey Felipe VI y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, recibirán el próximo miércoles al presidente palestino, Mahmoud Abbas, en su segunda visita a España desde que el Gobierno español reconoció oficialmente el Estado de Palestina, el 28 de mayo de 2024. El encuentro se ha programado después de que RTVE comunicase que no emitiría Eurovisión ante la participación de Israel en el concurso televisivo.

En este sentido, tal y como ha adelantado EFE, la visita de Abbas a Madrid coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos y su objetivo es mantener la atención "sobre la grave situación en Palestina y reforzar el apoyo político y financiero de España a la Autoridad Palestina", debido a los retos que amenazan su funcionamiento y el proceso de paz aseguran fuentes gubernamentales. Como es habitual en los recibimientos a líderes internacionales en el Palacio de la Moncloa, el líder de los socialistas dará una rueda de prensa al finalizar la comparecencia.

El segundo encuentro con Sánchez desde el reconocimiento de Palestina

Pese a que la defensa del Gobierno sobre Palestina se haya diluido en las últimas semanas, será la segunda vez que Abbas visita España después de que reconociera el Estado palestino. La última vez se produjo hace más de un año con el inicio del pasado curso político.

Respecto al Su Majestad, Felipe VI, que lo recibirá en el Palacio de la Zarzuela, la última vez que Abbas mantuvo un encuentro fue en noviembre de 2017, también en Madrid, cuando además se entrevistó con el entonces jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. España reconoció oficialmente el Estado de Palestina con Irlanda, Noruega y unos días después Eslovenia, con las fronteras de 1967, un territorio que incluye Cisjordania y Gaza y Jerusalén Este como capital. EFE