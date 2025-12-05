El PSOE reconoce que no estuvo "a la altura" en el caso Salazar y lamenta "no haber arropado" a las víctimas

El PSOE ha emitido un comunicado interno en el que lamenta no haber estado a la altura ante las denuncias de acoso recibidas sobre Paco Salazar, quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez. También reconoce no haber arropado adecuadamente a las presuntas víctimas y asegura que está trabajando para esclarecer lo ocurrido.

En la nota, a la que ha tenido acceso este diario, el partido le comunica a sus cargos internos que "la comunicación con las personas denunciantes anónimas no ha estado a la altura y precisa ser mejorada" y asegura, también, que "el contenido de las denuncias publicadas detalla comportamientos repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores del Partido Socialista".

Este escándalo estalló el pasado verano, a las puertas del último Comité Federal, cuando se conoció a través de eldiario.es que dos presuntas víctimas de Salazar habían denunciado sus comportamientos. Ahora, en diciembre, el mismo periódico publicó que las denuncias habían desaparecido, insinuando que el partido estaba matando la investigación.

En la nota del PSOE, el partido asegura que "lamentamos no haber arropado suficientemente a las personas que han presentado las denuncias". "Nos duele que haya sucedido", añade el texto. En el mismo también se asegura que las denuncias no desaparecieron, sino que se ocultaron los datos de las mismas para proteger a las víctimas.

La carta se ha enviado después de que varias federaciones protestaran por la gestión del escándalo. El pasado miércoles por la noche se celebró una reunión con las federaciones que duró apenas media hora y que no ha calmado las aguas en el partido.