Miles de ciudadanos se manifiestan contra la decisión del PSOE de entregar Pamplona a Bildu

Pamplona ha reaccionado expresando su censura a la moción de censura anunciada por PSN y Bildu contra la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ibarrola, de UPN. El partido convocó dos manifestaciones para este mes en señal de repulsa. La primera de estas acciones ha tenido lugar este domingo en la plaza Consistorial de Pamplona.

Bajo el lema "Pamplona no se vende", miles de personas se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento para clamar contra la moción de censura de PSN y Bildu que tendrá lugar en diciembre. A la concentración han asistido, entre otros, el presidente de UPN, Javier Esparza; la alcaldesa Cristina Ibarrola; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; los expresidentes de Navarra y de UPN Miguel Sanz y Yolanda Barcina; el presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP); el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox); y el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez.

En UPN critican que el PSOE "ha decidido entregar el Ayuntamiento de Pamplona a los terroristas de Bildu y que la decisión está tomada en Madrid y alejada de los intereses de Navarra y Pamplona". Denuncian que los socialistas "están pagando el precio de la investidura de Sánchez y de Chivite".

Una manifestación a la que ha acudido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo con el objetivo de exigir al PSOE que "abandone el pacto miserable" que entregará a Bildu la alcaldía de Pamplona este mismo mes. Para el PP, esta decisión supone "cruzar una línea roja". En declaraciones a los medios de comunicación, antes de comenzar la manifestación, el presidente del PP ha censurado que el PSOE quiere "indignidad y olvido" y frente a eso, los populares "dignidad y memoria". El líder de los populares ha tachado de "falsedad" el hecho de que los socialistas aseguren que Pamplona va a tener una "alcaldía progresista". Según ha criticado, lo que tendrá es una "alcaldía reaccionaria". Por tanto, para los populares es una "indignidad decir que España va a ganar una alcaldía progresista" y ha aventurado que lo que va a perder el PSOE es "su dignidad y memoria". Además, ha reconocido que, frente a Sánchez, él sería "incapaz" de darle la alcaldía a "un partido que ha asesinado a mis compañeros".

Si bien el lema principal de la concentración era "Pamplona no se vende", se han podido ver otros carteles con mensajes como "Traición por sillón", "PSN-PSOE mentirosos", "Cerdán cuentista, Bildu es terrorista", multitud de banderas de Navarra o gritos como "Ibarrola no estas sola" (la alcaldesa de UPN en Pamplona), "Chivite traidora" o "Puigdemont a prisión".

La todavía alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha participado en la manifestación para agradecer el apoyo recibido. Ha sacado pecho de su gestión al frente del Ayuntamiento de Pamplona y ha asegurado que ha trabajado "de forma incansable" por la ciudad. En su discurso ha criticado que Sánchez y el PSOE están "desvirtuando" las "herramientas de la democracia". "Practican una manera de hacer política basada en la falsedad y la mezquindad", ha censurado. La líder del Ejecutivo municipal también ha expresado que el PSOE "acaba de entregar a Bildu su bien más deseado, el Ayuntamiento de Pamplona". "Lo han hecho con un plan maquiavélico en el que desde el origen estaba escrito nuestra fecha de defunción".

Para la todavía líder del Ejecutivo de Pamplona, "si hoy se repitiesen elecciones en Pamplona tendríamos más apoyo que el pasado mes de mayo". La primera edil ha interpelado a la presidenta de la comunidad foral, María Chivite, por qué "si tan bueno es este pacto", no lo ha "realizado hace seis meses", es decir tras las elecciones autonómicas y municipales del 28M, y antes de las elecciones generales e investidura de Pedro Sánchez. Una interpelación con el objetivo de desmontar la estrategia de los socialistas. "Trabajaremos desde ya para cambiar esto, porque es posible", ha asegurado. Ha pedido a los ciudadanos que "rechazan esta infame moción", no "olvidar lo que el PSOE está haciendo". Ha prometido "trabajar" para frenar a Bildu y recuperar la alcaldía. Discurso que ha pronunciado entre aplausos del millar de asistentes y gritos de "PSOE traidor".

Tras su discurso, también ha participado el líder de UPN, Javier Esparza, quien ha avisado a Sánchez que "Pamplona no se vende" y "no se va a rendir nunca". Ha agradecido a los navarros, a los españoles que les "trasladan su apoyo" y a PP y Cs por acompañarles. "Muchísimas gracias Alberto (Núñez Feijóo) por estar hoy aquí", a lo que los manifestantes han respondido con gritos de "presidente". "Es aquí donde Sánchez con María Chivite a la cabeza van a cometer un nuevo ultraje a la democracia, es aquí donde el PSOE realizará un pago a Bildu y donde el PSOE rebasará una nueva línea roja más para seguir en el poder a cualquier precio", ha denunciado. "No vamos a olvidar nunca esta traición a Pamplona y al conjunto de España". Ha criticado esta decisión de "vomitivo" hasta "para los propios socialistas" y ha censurado que por eso tratan de tapar el pacto. "Es el propio PSOE el que necesita blanquearse ante sus propios votantes, ante Navarra y ante la propia UE".

El líder de UPN ha prometido "recordar" a Sánchez esta "traición" todos los días de la legislatura. En su discurso ha lamentado que "recurra a la mentira" y que afirme que el problema en Pamplona sea su partido. "El problema para Pamplona es Pedro Sánchez", ha contestado. "El problema es que Sánchez y el PSOE han convertido la política en un juego de tronos donde ya no existen las reglas de la decencia y solo hay por objetivo conseguir el poder". Ahora, ha dicho "quieren hacernos creer que Bildu es un partido progresista", ha ironizado, para después afirmar que es "un partido con terroristas en sus listas". A lo que los manifestantes han contestado gritando "asesinos".