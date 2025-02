Monedero se pronuncia por primera vez tras las acusaciones que lo señalan y lanza un mensaje cifrado a Podemos

Las acusaciones por presuntos casos de agresiones sexuales que señalan a Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos junto a Pablo Iglesias, después de que se difundiese un audio en el que el periodista Sergio Gregori relataba un presunto acoso sexual a dos mujeres perpetrado por Monedero, han puesto en el punto de mira a la formación morada.

"Esto lo sé yo desde hace mucho tiempo. A m, 'X' (una de las chicas) me contó cosas muy fuertes de Juan Carlos, cosas de baboseo y que tal como me las contó suenan a agresión sexual, que es grave, y ella es la que ha decidido que no quería que eso trascendiera a la esfera pública… Como 'X' no quiso denunciar nada, yo seguí manteniendo una relación normal y cordial con Monedero", se escuchaba en el audio difundido en exclusiva por el periodista Javier Chicote en el Diario ABC.

Desde entonces, y tras varios encontronazos con la prensa, Monedero ha decidido mantenerse al margen; hasta hoy, que se ha pronunciado por primera vez en abierto en un medio mexicano, donde ha lanzado duras críticas a Podemos, a través de metáforas.

Monedero achaca su señalamiento a la "ambición" de sus compañeros

El cofundador de Podemos ha cargado contra sus compañeros de partido a través de metáforas, símiles y alegorías, aunque con un mensaje claro y contundente que se entiende a la perfección. De entrada, utilizando de pretexto cómo funciona la política en los "pueblos pequeños", refiriéndose a la formación morada, el exdirigente ha condenado cómo sus compañeros han llevado a cabo las luchas internas en el partido.

"Dale un carguillo, y verás cómo es juanillo", ha pronunciado Monedero, que a su vez se ha apresurado a explicar cómo fundionan las disputas internas, reconociendo que, en política, "según vas subiendo de nivel, también sube la ambición; y también el precio que algunos están dispuestos a pagar por llegar a un cargo".

"A menudo chocas más con tus propios compañeros que con los de olos demás partidos", ha aseverado, mientras pronunciaba el refrán "pueblo pequeño, infierno grande", asegurando que es una manera de decir que "cuando todos nos conocemos, no es necesariamente mejor".

Tira de literatura para defenderse y señalar a sus excompañeros de Podemos

El cofundador de Podemos, ha tirado de astucia y literatura para explicar su caso y defenderse tras conocerse los casos de presuntas agresiones sexuales a compañeras de su partido. Así, Monedero ha utilizado la obra literaria 'Doktor Faustus', de Thomas Mann, que sigue la vida de Adrian Leverkühn, un compositor que, en busca de genialidad, pacta simbólicamente con el diablo, condenándose a la locura, y a través de la que se denuncia y reflexiona sobre la decadencia moral e intelectual de Alemania en el siglo XX.

De esta manera, el ahora profesor ha argumentado que "la política está llena de pequeños doctores Faustus, que son capaces de quemar a sus amigos en la hoguera con tal de florecer", asegurando que estos "son como esas palomas que necesitan defecar para alzar un poquito más su vuelo gallinazi", haciendo referencia a todos aquellos excompañeros de Podemos que ahora le han repudiado.

"La política es el lugar de la máxima generosidad, al tiempo de la máxima vileza. Estamos en el mundo de las fake news, pero desgraciadamente no siempre encuentran un muro en la izquierda", ha aseverado el ahora profesor de la Complutense, dejando entrever que las acusaciones contra él son falsas y solo corresponden a intereses políticos.

Deja entrever que es inocente y que todo se debe a intereses personales

El plato fuerte de su defensa a través de las figuras literarias ha ido de la mano de la obra 'Un enemigo del pueblo', que cuenta la historia de un hombre que compra un terreno en un pequeño pueblo e invierte en él todo su tiempo y dinero.

Probablemente viéndose reflejado en él, Monedero narraba cómo construía un balneario que se convierte en la principal fuente de ingresos del pueblo (ergo, de Podemos). Acto seguido, el empresario encuentra que las aguas del balneario están contaminadas con bacterias (Monedero sería el microorganismo) que afectan al pueblo (en este caso, a Podemos), motivo por el que, tras informar al pueblo y después de que no le hagan caso, el empresario decide escribir un comunicado y publicarlo en los medios de comunicación (que se correspondería con la denuncia presentada por una de las víctimas a la Comisión de Garantías de Podemos que, tras no hacerla caso, decidió contarlo a los medios de comunicación).

"El empresario es decente y el artículo es verdadero, algo que está muy lejano de lo que ocurre hoy en día, donde lo que se publica es pescado podrido y los que lo hacen son farsantes al servicio del mejor postor o de su interés personal", argumenta Monedero para tratar de justificar su presunta "inocencia" que él defiende.

Prosiguiendo con la literatura que marca su intervención, Monedero explica que en la obra, tras el anuncio, todos quienes le apoyaban le retiran su apoyo ante amenazas, por lo que la comunidad se vuelve contra el empresario, lo declaran "enemigo" y "es expulsado de la comunidad", como él fue declarado y expulsado de Podemos.

Por ello, el cofundador de la formación morada ha asegurado que "él se mantiene firme en su lucha por la verdad", como Monedero hace, tratando de demostrar su presunta inocencia.

"No os quepa la menor duda de que algunos políticos están dispuestos a comprometer sus principios morales, su ética, y hasta la estabilidad de su nación, con tal de alcanzar el poder o mantenerse en él", asegura Monedero, que continúa expresando que sus ex compañeros "pueden manipular la verdad o destruir a sus oponentes, incluso dentro de su propio grupo político, con tal de lograr sus objetivos". Remarcando, de nuevo, que la polémica en torno a él se debe a intereses políticos.