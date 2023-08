Ayuso, Moreno, Rueda o Mañueco: los líderes territoriales del PP respaldan el plan de investidura de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo ha hecho público este miércoles su plan para la investidura en la primera cita de su ronda de conversaciones, que ha sido con Pedro Sánchez: en concreto, su propuesta consiste en una investidura con el apoyo del PSOE para una legislatura de dos años que afronte seis pactos de Estado. Con este plan, Feijóo despeja todas las dudas y aclara cuál es su camino tras varias semanas marcadas por la confusión que se ha generado en torno a su ronda de conversaciones, porque va a incluir a los independentistas de Junts y ERC (Bildu es el único partido que queda excluido). Además, el candidato popular ha conseguido dar un golpe de efecto frente a la previsible derrota que va a sufrir en el primer debate de investidura y trata de proyectarse ante la opinión pública como la opción de la centralidad frente a un Sánchez entregado al independentismo.

"El PSOE ha podido escoger, pero su pretensión es buscar encaje a las exigencias parciales de los partidos minoritarios que no respetan la Constitución. Prefiere pactar con los independentistas, negociar amnistías, referéndums y grupos parlamentarios que no cumplen los requisitos del Reglamento, y desigualdades financieras entre territorios", ha señalado Feijóo, quien se ha llevado el aplauso de varios líderes territoriales a su plan de investidura. Además, Feijóo ha convocado para el lunes una Junta Directiva ordinaria (al inicio de cada curso político se convoca) y, por tanto, tendrá oportunidad de verse allí con todos los líderes territoriales para comentar los últimos movimientos.

Este mismo miércoles, algunos ya se han pronunciado para avalar la propuesta de Feijóo. Una de ellas ha sido Isabel Díaz Ayuso, con quien Feijóo tiene este jueves un acto, ya que el líder popular estará en la inauguración del curso político del PP de Madrid, lo que también permitirá a los populares exhibir una imagen de fuerza. Ayuso ha criticado el "no es no" de Sánchez a la oferta del PP, mientras le dice "sí es sí" a los partidos independentistas. "Sin saber lo que Feijóo, la fuerza mayoritaria, iba a proponer a Sánchez, la respuesta del PSOE fue "no es no". Pero Sánchez ha dicho "sí es sí" a todo lo que le han pedido y le van a pedir los independentistas", ha señalado en un mensaje a través de las redes sociales.

El presidente de Andalucía Juan Manuel Moreno ha dado su apoyo a la oferta de Feijóo, que considera que es "generosa, valiente y oportuna" ante "las necesidades que tiene nuestro país", mientras ha invitado al PSOE "a pensar en grande". Asimismo, también ha avalado la ronda de conversaciones del líder del PP, que pasa por incluir a Junts: "El Partido Popular habla con todo el mundo por una razón y esa es la encomienda que le ha hecho el Jefe del Estado de intentar la investidura y en esa tarea incluye hablar con todas las fuerzas políticas dentro de un marco, que es el marco de la Constitución y desde la posición política que ya todo el mundo conoce del Partido Popular".

En la misma línea que Moreno, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha expresado su apoyo a la propuesta de Feijóo, ya que considera que "tiene toda la lógica del mundo" que Feijóo ofrezca una legislatura de dos años para acometer las reformas pendientes. A juicio del presidente de la Xunta, el movimiento de Feijóo es una "muestra de generosidad" por parte del candidato del PP.

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, ha considerado positivo el encuentro entre Feijóo y Sánchez ya que está "dentro de la normalidad", aunque cree que la actitud de Sánchez "no es la mejor" y que "desgraciadamente se encuentra más cómodo en el pacto de cesiones y aceptando chantajes de los independentistas".

De esta manera, la propuesta de Feijóo cierra el ruido interno y las especulaciones que estaba habiendo en torno a la posibilidad de hablar con Junts y seguir la estela de Sánchez de cesiones al independentismo. El líder popular ha asegurado que la propuesta que ha hecho al PSOE con seis pactos de Estado y dos años de legislatura también se la trasladará al resto de formaciones que quieran sentarse con él en la ronda de conversaciones: es decir, tanto al PSOE, como al PNV o Junts.

Además, Feijóo también tiene previsto una ronda de contactos telefónicos con los presidentes autonómicos y este miércoles ha hablado con Íñigo Urkullu, quien ha dicho que ha sido una conversación "franca y provechosa" con el presidente del PP, pero le ha instado a hablar con el PNV del debate de investidura.