Cristina Narbona, presidenta del PSOE, ha contestado a la portavoz de Cs, Inés arrimadas sobre Marlaska, ya que no ve justificada la petición de que dimita el ministro del Interior en funciones, por entender que éste no alimenta el odio y sí lo hace VOX, el partido con el que pacta Ciudadanos. El titular de Interior afirmó el pasado sábado durante la manifestación del Orgullo Gay que "no se puede andar con tonterías ni dar combustible a la extrema derecha", en referencia a los pactos alcanzados por PP y Ciudadanos con VOX. En este sentido, criticó que hay partidos que "no quieren darse cuenta que cuando se habla de colectivo LGTBI, se habla de derechos humanos y, por ello, se van a topar con toda la sociedad", por lo que aseguró que tanto él como el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez seguirán siendo "demasiado firmes".

La presidenta del PSOE, que ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para explicar el documento aprobado por la Ejecutiva Federal con el que Pedro Sánchez negociará con Pablo Iglesias, no considera justificada la petición de Arrimadas y asegura que el ministro se refería a consecuencias políticas de pactar con fuerzas que "sí alientan el odio". "Desde una posición que no podemos tolerar por el retroceso de las libertades de los ciudadanos, Arrimadas no tiene justificación para pedir la dimisión del ministro que dice lo que piensan muchos ciudadanos y es que VOX tira de PP y Ciudadanos hacia atrás en términos de libertades", ha exclamado Narbona, que no cree que Marlaska haya alentado actitudes de odio y sí lo hayan hecho integrantes del partido de Santiago Abascal.