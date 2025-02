El nuevo cambio del vestuario de la Guardia Civil: "Llevábamos tres años esperando"

Los agentes de la Guardia Civil esperan ansiosos la llegada de la nueva vestimenta que viene a renovar sus polos antiguos. Estas prendas están ya "deterioradas o desfasadas" del lavado que han tenido que aguantar durante años. "Patrullamos con harapos", denuncian fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles a LA RAZÓN.

Y es que los nuevos polos monocolor del Instituto Armado llegarán a las diferentes comandancias cuando algunos de los guardias civiles llevan hasta tres años esperando la ropa. "Los agentes una vez que realizan la petición de vestuario, tienen que esperar dos, tres o incluso cuatro años para recibir la prenda", señalan desde esta entidad.

Así es la nueva ropa

No se queda ahí sus quejas. Y es que advierten que les obligan a "trabajar con prendas deterioradas o desfasadas", que ya "no protegen del clima o que ya no dan imagen". "Si un ciudadano viera a un guardia civil con un uniforme desgastado, podría pensar que es su culpa. No lo es. Es culpa de un sistema que los obliga a esperar años para recibir una prenda nueva", remarcan.

Uno de los nuevos polos de la Guardia Civil AUGC

Ahora, el tiempo ha propiciado que las solicitudes de los agentes sean respondidas en una nueva licitación de ropa, en concreto de los polos de servicio. "Es vergonzoso que el ministro Marlaska, tenga a quienes velan por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, con estas carencias tan graves de materiales que comprometen su desempeño y dignidad profesional", lamentan.

"Devolver mucha ropa"

Mientras otros cuerpos de seguridad de Europa reciben "equipamiento moderno y adecuado", en España los guardias civiles "patrullan con harapos". "Pedí la ropa en el año 2020 y me la entregaron en 2023", relata uno de los agentes de la Guardia Civil a LA RAZÓN.

"Ha habido falta de ropa en los eventuales y tres cambios de uniformidad en los últimos 15 años. Ese es el gran problema. Se ha cambiado el polo, las gorras...." denuncia un de estos funcionarios. Después llegan los problemas con los tallajes que "no valían" y han tenido que "devolver muchísima ropa".

Uno de los problemas los tienen los guardias que entran en la Academia de Baeza. "De repente se encontraban sin vestuario y han tenido que ir con la misma ropa durante muchísimo tiempo", concluye este efectivo que recibió su ropa nueva hace dos años después de casi un lustro de espera.