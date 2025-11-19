Page, contundente sobre la responsabilidad de Sánchez en el 'caso Cerdán': "Que te toreen y no te enteres tiene consecuencias"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a ser contundente y especialmente crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al asegurar que si no se enteró de lo que estaba ocurriendo, relativo a su exsecretario de Organización, Santos Cerdán, debe asumir responsabilidades.

"Que te toree tu núcleo duro y no te estés enterando puede pasar, pero incluso eso tiene un análisis y una consecuencia", ha espetado Page -en un encuentro informativo organizado por el diario 'El Mundo'- sobre la responsabilidad que, a su juicio, tiene el secretario general socialista con respecto a los presuntos casos de corrupción que parecen afectar a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE.

Estima que las elecciones generales serán en 2026

Asimismo, el presidente de Castilla-La Mancha ha considerado que las elecciones generales tendrán que ser en el año 2026, si bien ha dejado claro que no sabe cuál puede ser el momento "más adecuado" para el horizonte del PSOE. "Esto va a estar encapotado mucho tiempo. Cuando no hay un pleito, hay otro; cuando no hay un informe, hay dos", ha exclamado.

Por su parte ha reiterado en que no ve un "momento propicio" para los socialistas, si bien ha pedido que no vuelva a pasar lo que ocurrió en 2023, momento en el que Pedro Sánchez "mandó a la infantería de los alcaldes y presidentes autonómicos al frente de batalla esperando el resultado para las generales".

"Eso no puede pasar otro vez, el PSOE se hundió en ayuntamientos y comunidades autónomas por la política nacional, es así de sencillo. Lo pueden llamar como quieran, pero es así de evidente, y por tanto las generales tienen que celebrarse con anterioridad de las municipales y autonómicas", ha abundado.