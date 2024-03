Pedro Sánchez tras la aprobación de la amnistía: "va a haber cuatro años más de gobierno progresista"

Un día después de que la Comisión de Justicia aprobara el dictamen de la ley de amnistía tras el pacto entre PSOE, ERC y Junts, el presidente del Gobierno ha defendido las cesiones a los independentistas por medio de las enmiendas que alinean el delito de terrorismo al derecho europeo y sortean el Código Penal español, ante la posibilidad de que el expresident de Cataluña, Carles Puigdemont, pueda ser acusado de un delito de terrorismo.

Desde Chile, donde el presidente del Gobierno celebra una visita oficial, Sánchez ha defendido las medidas tomadas por sus gobierno en poco más de cien días desde que echara a andar y justo pocas horas después de que la ley de amnistía pasara el "ok" de la Comisión de Justicia y ha dado por consolidada la legislatura después de llegar al pacto clave con Junts y ERC. Así ha garantizado que "va a haber cuatro años más de gobierno progresista le pese a quien le pese". Ha advertido que este tiempo "se le hará muy largo a la oposición", pero "así es la democracia".

En cuanto al conflicto independentista, el presidente ha incidido en que la amnistía supone resolver una situación que arrastramos de 2017 donde, ha remarcado, "yo no era presidente" y ha sacado pecho por "construir convivencia". "La tarea de un gobierno no es polarizar, no es confrontar, es llamar a la reconciliación, construir convivencia, es lo que hoy hacemos con la ley de amnistía; superar unas consecuencias judiciales que la política viene arrastrando desde 2017", ha fijado.

El presidente ha reconocido que la medida de amnistía quizá no sea entendida por la sociedad, al igual que ocurrió con los indultos, el presidente ha defendido que "el tiempo ha demostrado que esa decisión valiente del Gobierno ha sido positiva" y ha garantizado que también lo será la amnistía. "Le pido a la sociedad española que pudo tener dudas con la amnistía, que confíe en la medida", ha pedido.

Sobre las modificaciones de la ley de amnistía para conseguir el "sí" de Junts, referentes al delito de terrorismo y traición, el presidente del Gobierno ha asegurado que las enmiendas de la ley beben de la Comisión de Venecia y ha garantizado que la ley "entró en el Congreso constitucional y va a salir constitucional y acorde al derecho europeo". Ha censurado que "la derecha política española siempre falla a las grandes citas y esta es una gran cita de la concordia entre españoles".