El PNV plantea tres salidas: cuestión de confianza, nueva investidura o elecciones

De todos los socios del mal llamado bloque progresista, ha sido Maribel Vaquero, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, quien se ha expresado con más dureza ante Pedro Sánchez: "Usted hoy no desfila completamente desnudo pero sí con una hoja de parra". Y la situación del presidente del Gobierno "afecta" a todos los grupos parlamentarios que le sostienen, y también, "al sistema democrático y a las instituciones".

Durante su intervención en el pleno de este miércoles. la portavoz de los nacionalistas vascos ha considerado que la respuesta a la corrupción "no va sólo de más leyes y nuevos controles". La "legislación", ha dicho, "no puede servir para sembrar las dudas sobre todos los demás" y extender "la tinta del chipirón". Porque la responsabilidad de lo que ha ocurrido, ha zanjado, es de Sánchez, no del resto.

Las preguntas que formula el PNV

Por eso, ha exigido varias cosas. Para empezar, "dar todo lujo de detalles de lo ocurrido". En su opinión, hoy Sánchez no ha hecho lo propio. Ni una respuesta a preguntas como: "¿Por qué destituyó a Ábalos? ¿Qué hacía el señor Ábalos en la madrugada del 20 de enero? ¿Cuándo tuvo conocimiento de las actividades de Ábalos? ¿Cuándo supo de las actividades de Cerdán?". Si quiere "credibilidad debe disipar estas dudas".

Después, Vaquero ha emplazado a Sánchez a armar "una mayoría en torno a una propuesta". Lo que no tiene futuro, ha alertado, es "funcionar dos años en una agonía diaria en la que la falta de confianza dificulte los ya difíciles acuerdos". Así ha denunciado que el presidente no puede ampararse en: "Eso de yo o el mal".

A juicio del PNV, las salidas que el presidente del Gobierno debería contemplar en una situación tan endiablada como la actual son tres: "Una cuestión de confianza", dimitir "sin disolver la Cámara" e intentar "armar una mayoría en torno a un nuevo candidato, sin necesidad de convocar elecciones" o... regresar a las urnas.

Para la portavoz de los nacionalistas vascos en la Cámara Baja, los pasos que Sánchez ha dado desde que trascendió el informe de la UCO que se llevó por delante a Santos Cerdán son insuficientes. "No se le escapa a nadie la desafección que genera esto en la ciudadanía". Por eso, ha pedido "transparencia y ejemplaridad" para "mantener la confianza", no solo de los socios, sino de "la de la ciudadanía". Porque el presidente tiene "una responsabilidad doble, in eligiendo e invigilando".