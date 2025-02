El polémico tuit de Belarra a Monedero: "Es una indecencia lo que hacen. Un abrazo fuerte"

El escándalo Monedero inunda las redes sociales y es aquí, precisamente, donde la hemeroteca trae al presente lo peor del pasado. Así, por mucho que el exlíder podemita se afane en borrar tuits a contra reloj, no hay nada que se escape a la memoria colectiva. De este modo, podemos leer un contundente mensaje de apoyo de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, al cofundador de Podemos, a raíz de un expediente que "supuestamente" le habrían abierto en la formación.

Tal y como publica este sábado LA RAZÓN, fuentes de la órbita del partido, Podemos había empezado a "chantajear" a Monedero con sacar a la luz un "informe" recabado contra él con denuncias de violencia machista si continuaba defendiendo la unidad en la izquierda alternativa. De hecho, Podemos consigue su objetivo y, desde principios de 2024, Monedero deja de expresarse públicamente a favor de la colaboración entre Podemos y Sumar.

Pero la historia se complica. El citado informe es negado por la propia secretaria general del partido, Ione Belarra. Es más, Podemos sigue rechazando a día de hoy la existencia de ese informe, que las fuentes citadas avalan a este periódico. En su día, el propio Monedero hacía referencia a ese documento y lo tachaba de "bulo". Acusación que recibía el respaldo de la secretaria general del partido, Ione Belarra.

El polémico tuit de Ione Belarra, meses después de apartar a Juan Carlos Monedero de Podemos Red social "X"

El problema está en las fechas. Tanto el mensaje de Monedero como el de la propia Belarra, son del 29 de enero de 2024, cuatro meses después de que, supuestamente, el partido apartara al cofundador de Podemos, tras tener conocimiento de las denuncias contra él por violencia sexual en septiembre de 2023. Por este motivo, fuentes del partido desbaratan la estrategia de Podemos y aseguran que no fue apartado por esas denuncias sino por su confrontación con la dirección del partido sobre la relación con Sumar.

De no ser así, incluso, chocaría todavía más que Belarra fuera consciente, como aseguró este jueves, de que había al menos dos denuncias contra Monedero, y aún así, le apoyara públicamente con estas palabras: "Es una indecencia lo que hacen. Un abrazo fuerte".

La respuesta llegaba tras la siguiente "reflexión" de Monedero, a cuenta del informe: "Circula un bulo acerca de un supuesto expediente. Es mentira. Y no van a conseguir que me enemiste con nadie. Mis amigos pueden equivocarse pero yo no me confundo nunca de enemigos. Y no se os olvide que nos han intentado encarcelar juntos. Y eso une, marionetas del lawfare".

Fuentes del partido insisten en que Monedero cuestionó la insistencia en promover a Irene Montero como candidata principal para las elecciones europeas, sugiriendo que esta estrategia podría no ser la más adecuada para el partido. Y por ende, la que fuera ministra de Igualdad habría pedido «la cabeza» de Monedero por desbaratar su estrategia de competir con Sumar por la hegemonía de la izquierda. Ahora, desde la formación intentan darle la vuelta y apuntalar que ese informe advertía de las denuncias contra el cofundador de Podemos, motivo por el que se le apartó.