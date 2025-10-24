Primera denuncia contra los gerentes del PSOE por financiación ilegal

Manos Limpias ha presentado la primera denuncia contra el conocido como gerente de los sobres del PSOE, Mariano Moreno, y su sustituta y actual gerente, Ana María Fuentes, por financiación ilegal de la formación política.

La acción penal también va dirigida contra Celia Rodríguez, la secretaria que tenían en Ferraz José Luis Ábalos y Santos Cerdán como "número tres" de la formación socialista.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, se responsabiliza a los tres de que en la sede central del Partido Socialista "se entregaban sobres de dinero, provenientes de mordidas".

El sindicato de Miguel Bernad sostiene que "con ese dinero en efectivo, de la caja B, los denunciados entregaban a dirigentes del PSOE" efectivo en mano.

Vincula esta supuesta práctica con el testimonio que ofreció Carmen sobre la entrega de miles euros en el cuartel general socialista: "Uno de esos sobres fueron entregados por la que fue afiliada Carmen Pano que en dos ocasiones entregó sobres con dinero por importe cada uno de 45.000 euros".

"Este hecho es irrefutable, toda vez que tanto en sede judicial como en su comparecencia en el Senado, ratificó esa entrega", apunta.

Por otro lado, el colectivo de funcionarios lleva ante la Justicia que Koldo García, el que fuera principal asesor de Ábalos, iba "cada viernes" a la madrileña calle de Ferraz "a entregar un sobre con dinero en efectivo". "Si no podía ir mandaba a su hermana o a su mujer". Se basan, al hacer estas afirmaciones, en la entrevista que ofreció el empresario Víctor de Aldama en "Telemadrid" esta pasado lunes.

De igual forma, recuerda que en el último informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO), en el marco del "caso Koldo", se recogen pagos en efectivos tanto al exministro de Transportes como a su mano derecha.

Pero también que Rodríguez, que ejercía de secretaria de Ábalos como secretario de Organización, señalaba en wasaps, intervenidos por la Guardia Civil, que "no le gustaba tener tanto dinero en el cajón" o les trasladaba que "lo tenia ahí para cuando os paséis".

En definitiva, pide que se les investigue como los "receptores y depositarios de ese dinero de origen ilícito" y "los que efectúan los pagos".

