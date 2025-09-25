El PSOE niega el aplauso a Lambán ante el anuncio de un premio a título póstumo por su defensa de la Constitución

El Pleno en las Cortes de Aragón ha servido para honrar la memoria del expresidente de la comunidad el socialista Javier Lambán, después de que su sucesor, Jorge Azcón, haya anunciado que recibirá a título póstumo el premio Gabriel Cisneros por su defensa de los valores democráticos durante su vida.

Para sorpresa de los presentes en el hemiciclo, sus antiguos compañeros del PSOE han negado el aplauso tras el anuncio realizado. Para los populares aragoneses el silencio de los socialistas roza la ignominia ya que "no cabe mayor indignidad y degradación política" en la decisión de los socialistas maños.

Como respuesta, también a través de su cuenta de X (antiguo Twitter), la facción aragonesa de Ferraz, no se ha retractado de su decisión y ha acusado al presidente de Aragón de utilizar la figura de Javier Lambán de "manera partidista" y para "colgarse medallas" de cara a los próximos comicios electorales. "El mejor homenaje a Lambán es que Azcón le agradeciera el impulso a nuestra tierra", reza el mensaje.

Sin abandonar la confrontación en el Hemiciclo, el portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, ha erosionado la distancia entre los dos partidos aseverando que en el caso de que Lambán no hubiese fallecido el pasado mes de agostole "repugnaría" las acciones de los populares. "Es una falta de respeto y una muestra más de falta de humanidad", ha criticado en su intervención.

Jorge Azcón invita al PSOE a no perder la dignidad

Recordando la disciplina de partido impuesta en las bancadas parlamentarias, el presidente del territorio aragonés ha asegurado que varios de los miembros socialistas hubiesen acompañado los aplausos, pero que la "ley del terror" se interpuso en su decisión. De la misma manera ha pedido a los socialistas que abandonen la confrontación y que eviten "perder la dignidad política y personal".