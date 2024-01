El PSOE da por perdida la votación de la ley de amnistía y lanza un ultimátum a Junts: "No puede someterse a cambios con cada noticia"

El PSOE asume la derrota de la ley de amnistía. La ley concebida para atar a sus socios y conseguir la gobernabilidad descarrilará hoy en el Congreso de los Diputados salvo sorpresa de última hora. Ante este escenario, el PSOE juega su última carta, que es la de presionar a sus socios para que aprueben la ley de amnistía. La última cesión que exigen los independentistas, amnistiar el terrorismo y la traición al Estado, es una línea roja para los socialistas, a pesar de que la pasada semana si pactaran la diferenciación del terrorismo leve del grave con las enmiendas pactadas con ERC y Junts. Esta vez, no habrá pacto, puesto que el PSOE quiere evitar que el Tribunal Constitucional pueda tumbar la ley de amnistía, algo que, según explican fuentes socialistas, parece no comprender Junts, a quien ven en la pantalla electoral de su competición con ERC de cara a las elecciones catalanas.

"Pedimos a todos los grupos parlamentarios, que han pactado el texto de esta ley, la madurez política y la fortaleza necesarias para que la amnistía llegue a buen puerto", explican fuentes socialistas. Es una llamada de última hora para intentar reconducir las negociaciones con Junts, que ha vuelto a confirmar su "no". Ante las enmiendas de Junts para amnistiar la traición de Estado que podría imputársele al expresident fugado, Carles Puigdemont, dentro del "caso Voloh", los socialistas lo rechazan. "La ley es sólida y no puede someterse a cambios con cada nueva noticia que se conoce", explican, de cara a los autos de la Justicia conocidos en el marco del caso "Tsunami Democràtic" y el "caso Voloh". "Estamos ante una ley para una generación, no para responder a los titulares del día", abundan. Así, de esta manera, rechazan más cambios para "responder a los titulares del día".

Los socialistas interpelan a Junts y aseguan que ha llegado "la hora de la verdad" y de "garantizar la convviencia" y recalcan que "sin seguridad jurídica no hay avances". Defienden su ley y votarán hoy a favor de la misma y en contra de las enmiendas de Junts. "Se trata de una ley trabajada a fondo en el plano político y técnico. Profundamente constitucional, ajustada al Derecho de la UE y homologable a los mejors estándares europeos e internacionales en materia de amnistía".

El diputado del PSOE, Francisco Aranda, encargado de defender la ley de amnistía ha sacado pecho de la norma y también de la actitud de su partido sobre la resolución del conflicto independentista frente al PP. "El estado de derecho y la Constitución son garantes de aquello que nunca debió salir de la política". Para los socialistas, "esta ley es una apuesta decidida y valiente y democrática para seguir avanzando en Cataluña por el camino del reencuentro y la convivencia". Un mensaje con el que ha tratado de convencer hasta el último minuto a Junts, sin nombrarlos. "Es buena para Cataluña y, en consecuencia es buena para España".