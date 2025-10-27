Vox descarta apoyar una moción de censura que cuente con Junts para terminar con Sánchez: "Con los separatistas no"

"Con los separatistas no". Con esta contundencia ha contestado el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, sobre la ruptura de Junts con Pedro Sánchez para desechar la idea de que apoyar una moción de censura para adelantar las elecciones. Aunque con el apoyo de Junts los números fueran suficientes para terminar con el Gobierno de Pedro Sánchez, por la cabeza de los miembros del partido liderado por Santiago Abascal, no se plantea la opción de que el presidente del Gobierno no termine su legislatura pese al bloqueo propuesto por la cúpula de Junts.

Aunque Fuster haya cerrado la puerta a una moción de censura "instrumental" para adelantar las comicios electorales, ha mostrado su rechazo a los independentistas y ha recordado que el único partido que puede presentar una moción es el Partido Popular, ya que el PSOE "es capaz de todo" para alargar el mandato a base de decretos de ley sin la necesidad de ganar las votaciones en el Congreso de los Diputados. "Estamos muy lejos de unas elecciones", ha sentenciado ante las preguntas de los medios de comunicación.

"Poco nos importa la posición de Puigdemont y no nos vamos a dedicar a ello. Solo queremos que se entregue, que pase a disposición judicial y que vaya a la cárcel por golpista... La decisión de los catalanes se produce ya que en Cataluña les les están comiendo la tostada", ha señalado. De la misma manera y debido a tercera posición consolidada en los sondeos electorales, la formación no busca terminar con el Gobierno de Pedro Sánchez a "cualquier precio" ya que desde Vox piensan que queda mucho tiempo para los próximos comicios electorales.

Vox descarta reclamar la dimisión de Carlos Mazón por su papel en la Dana

Con la felicitación al presidente de Argentina, Javier Milei, por su victoria en las elecciones legislativas, el portavoz de la formación ha recordado el aniversario de la Dana y ha asegurado que desde la formación liderada por Abascal se apuesta por al "reconstrucción" sin la necesidad de reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. "No era el momento de provocar cambios institucionales para provocar caos y daremos el apoyo para la reconstrucción de Valencia", ha sentenciado, señalando que son asuntos internos de Génova.

Derivado del caso y de la desolación producida el pasado mes de octubre con el derrumbe del barranco del Poyo, Fuster ha apuntado al Gobierno central "que abandonó a los españoles" mostrando una "desidia y una irresponsabilidad" intolerables ante los sucesos producidos.