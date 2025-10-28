Los puntos clave del proyecto de Bolaños para dar la instrucción a los fiscales y que dirijan a la UCO

El Gobierno aprobará hoy el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOEcrim), que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha llevado al Consejo de Ministerio.

Esta reforma "estrella" del también titular de Presidencia y Relaciones con las Cortes prevé varios cambios profundos en el sistema judicial. El principal, que la instrucción de las investigaciones judiciales pasará a manos de los fiscales, y, con ello, dejarán de estar en manos de los jueces.

Este paso también implica que, como instructores, las unidades de Policía Judicial, como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, actuarán bajo su dirección en la investigación de delitos.

Por otro lado, prevé la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que aumenta de cuatro a cinco años el tiempo de permanencia en el cargo de un fiscal general del Estado. Quedando desligado así su mandato del Poder Ejecutivo, aunque no la elección del máximo responsable del Ministerio Público.

Los ascensos dentro de la Carrera fiscal ya no dependerán del Ministerio de Justicia y pasará a ser una competencia del fiscal general.

En otro orden de cosas, esta conocida como "ley Bolaños" prevé limitar quién tiene potestad para ejercer la acusación popular en los procedimientos y quedarían así excluidos las formaciones políticas, las asociaciones vinculadas a los partidos y los sindicatos profesionales.

Lo cierto es que este proyecto de ley tiene difícil, de momento, salir adelante, dado que el apoyo parlamentario para su aprobación en las Cortes no está asegurado. El Ejecutivo de Pedro Sánchez necesita una mayoría absoluta para aprobarla en el Congreso de los Diputados, y sin el apoyo de Junts -que se da por hecho que no tendrá- está abocado a no pasar de ser un proyecto.