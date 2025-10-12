Lo que dice Abascal sobre su polémico plantón al Rey en el Día de la Hispanidad

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que el Rey Felipe VI no interpretará su ausencia en la tribuna de autoridades y en la recepción en Palacio Real de la Fiesta Nacional como un feo a la Casa Real, pese a que "hay muchos que quieren interpretarlo de esa manera" y ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha calificado de "indecente, corrupto y traidor".

"No tengo ninguna duda de que el Rey no lo interpretará así. Nos hemos excusado ante él y hemos explicado que de ninguna manera podemos fingir normalidad en un momento en el que un gobierno, que es una mafia corrupta, está al frente del poder de España. Que no cuenten con nosotros para eso", ha señalado este domingo a los medios de comunicación, horas antes del inicio de los actos por el Día de la Hispanidad.

Abascal ha asegurado que está tranquilo con la decisión tomada y convencido de que han hecho lo correcto. Asimismo, ha avanzado que esta postura de no compartir espacio con el Gobierno se mantendrá en el tiempo, salvo en "foros parlamentarios, como el Congreso".

"Nosotros solo vamos a coincidir con este gobierno en esos foros en los que podamos decir al gobierno que es un gobierno corrupto, indecente y que ha traicionado a los españoles", ha afirmado.

Además, Abascal ha sostenido que los españoles se sienten "traicionados" por el actual Ejecutivo y que el Día de la Fiesta Nacional también es una jornada para "denunciar" al poder dirigido por Sánchez.

"Al frente de España hay un indecente, un corrupto y un traidor que ha pactado con todos los enemigos. Un tipo que ha pactado con terroristas, con golpistas y que se ha aliado con islamistas y con narcodictadores y que sólo permanece en el poder porque los enemigos internos y externos de España así lo quieren para hacer aún más daño a nuestra patria", ha criticado.

Por otro lado, ha felicitado a los españoles "orgullosos" de serlo y a los que aprecian y honran "la historia universal española que ha sido gloriosa", y a aquellos ciudadanos que confían en que Vox "tiene mucho que trabajar y pelear para conquistar un sitio y un futuro en el mundo a la altura de la gran historia".