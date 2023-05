El PP recupera la fuerza de la era del bipartidismo

Moncloa amanece más preocupada de lo que estaba ayer. El PP reventó este domingo la plaza de Toros de Valencia, como hacía en la época de las emblemáticas mayorías absolutas: una imagen que tanto en el PSOE como en el PP estiman como un sondeo en sí mismo. El de ayer fue el acto más grande que ha celebrado cualquier partido en esta campaña electoral, y un mensaje, según trasladaban desde Génova, al «sanchismo».

No se puede negar que el PP demostró una potente capacidad de movilización en un ecuador de la campaña en el que se nota más alegría en el cuartel general de los populares que en el del PSOE. La razón es el impacto que las listas de Bildu con etarras han tenido en el clima de opinión de los siete primeros días de campaña, rompiendo la inercia construida por Moncloa y que pretendía sostenerse en el eje «del mitin al Consejo de Ministros». En los tracking no acaba de cuajar la lluvia de dinero de última hora para segmentos de votantes prioritarios, con la que compensar la desmotivación de la izquierda y el cabreo porque muchas de las prometidas ayudas todavía no han llegado a la calle.

Por cierto, PSOE y PP también coinciden en que el resultado está tan apretado que esta última semana de campaña es decisiva, entre otros motivos porque algunos gobiernos municipales y autonómicos dependen de factores como la entrada de Podemos en ayuntamientos y asambleas, superando el 5 por ciento de los votos.

En Génova saben, con los pies en la tierra, que aunque lo de Valencia sea muy importante, y los sondeos evolucionen bien, estos días se juegan ver si esos votantes de última hora quieren o no quieren cambio. «El voto del último día se centra en cambio sí o no. Tenemos que ganar a quien gobierna y eso es lo más difícil. Mantener la tensión con Bildu es muy bueno, pero hay que ver la pulsión de cambio real de última hora», sentenciaba ayer tarde un alto cargo del PP, veterano en la organización de campañas electorales.

Uno de los factores de incertidumbre del 28-M es la participación, ya que es lo más difícil de predecir en sociología electoral y podría haber pinchazo en el electorado progresista, singularmente entre el votante más joven, donde tiene puesta la vista Moncloa para resistir el 28-M, igual que en la bolsa de pensionistas.

Las derivadas del domingo electoral están presentes en la sala de máquinas tanto del PP como del PSOE. Una derrota del PSOE mayor de lo esperado puede enrarecer la situación orgánica, sobre todo si Emiliano García-Page obtiene la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha y Javier Lambán sigue gobernando en Aragón. Esto puede hacer que se desencadene ruido interno contra el líder socialista. En el flanco de la izquierda, la capacidad de resistencia de Podemos también determinará cómo acaba la negociación tras el 28-M entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. Pero la principal preocupación de Moncloa es cómo poner sordina al problema de que en la noche electoral el primer dato que se conocerá será el nombre del partido que ha ganado las elecciones municipales que se celebran en toda España, y ahí sus datos insisten en advertirles de que la victoria será de Alberto Núñez Feijóo, por más de medio millón de votos.

Ayer, en Valencia el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, conquistó a los 12.000 asistentes que participaron en el mitin central del partido en la Plaza de Toros de la ciudad del Turia, lugar emblemático en el que ya participaron en grandes eventos como este algunos de sus predecesores, como José María Aznar y Mariano Rajoy. «Hace pocos días me dijeron que si llenábamos la Plaza de Toros de Valencia nos iría bien, y lo hemos conseguido, así que nos va a ir muy bien», vaticinó el líder del PP, quien, en su primer acto en este coso, alabó la valentía del candidato a la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, por atreverse a celebrar este evento sin refuerzos de otras delegaciones territoriales.

«Carlos, la fortuna ayuda a los valientes», aseguró Feijóo, quien señaló que «si un presidente le tiene miedo a la calle, es que está haciendo las maletas», en referencia a los actos del PSOE en los que se pedía el DNI en la entrada. «A la calle no se le tiene miedo, para la calle se trabaja, a las duras y a las maduras» señaló.

«Les molesta que les recordemos sus compromisos, porque saben que los han incumplido», indicó, y añadió que si alguna vez le sucede lo mismo, «presentaré mi dimisión en 24 horas». En este sentido, hizo referencia a cuando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió que no pactaría con Bildu o con Podemos, o cuando «presumen de feministas», mientras que los emocionados asistentes gritaban «¡fuera!».

Feijóo recordó las numerosas ocasiones que ya ha visitado la Comunidad Valenciana desde que hace más de un año asumiera el cargo de presidente nacional del partido, y señaló que «cada vez que vengo hay más clima electoral que la anterior, aquí huele a cambio, a cambio tranquilo y sin revanchas».

«Siempre he pensado que Valencia se escribe con V de victoria, y con una mujer al frente, que es María José Catalá Barberá», recordando así que el segundo apellido de la candidata popular a la Alcaldía coincide con el de la que fuera primera edil del PP durante más de 20 años, y referente del partido, Rita Barberá.

De Mazón resaltó sus «ganas de vivir, de trabajar, le conozco, sé lo que quiere, y sé que os va a representar en cualquier foro con conocimiento e interpretando mejor que nadie el sentido de la tolerancia».