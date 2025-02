Revés del Tribunal Supremo a García Ortiz: la Sala avala por unanimidad el registro de su despacho

El Tribunal Supremo (TS) ha echado por tierra la pretensión del fiscal general del Estado de anular los indicios claves de la investigación contra él por la difusión de datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La Sala de Apelación ha avalado por unanimidad la decisión del instructor, el magistrado Ángel Hurtado, de ordenar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el registro de su despacho, y el de la también investigada Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid, el 30 de octubre del pasado año. Una actuación policial sin precedentes en la sede de la Fiscalía General del Estado que acarreó la incautación de sus teléfonos móviles, tras cuyo análisis por parte de los agentes el juez atribuyó a García Ortiz un papel relevante en la filtración de esos datos reservados de la investigación a González Amador por fraude tributario.

El Supremo señala que "no cabe poner objeción alguna a la incautación del material informático y telemático" ordenado por el instructor, porque se trató de una medida justificada en su "necesidad, idoneidad y proporcionalidad" dado el objetivo de obtener información para la investigación de la posible revelación de secretos. Lo que permite que se vean afectados el secreto de las comunicaciones de los investigados, su derecho a la intimidad y a la protección del entorno virtual, por ser de "menor intensidad" frente a los objetivos de la medida acordada por el magistrado.

De esta forma, rechaza los recursos de apelación presentados tanto por la Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general en este procedimiento, como por la defensa de Pilar Rodríguez contra los autos de Hurtado acordando esa entrada y registro, que García Ortiz considera desproporcionada.

La Sala -integrada por los magistrados Julián Sánchez Melgar, ex fiscal general del Estado, Andrés Palomo y Eduardo de Porres- concluye que el delito de revelación de secretos investigado "permite" acordar un registro de esta naturaleza, una medida que considera "necesaria" e incluso "imprescindible, a la vista de la supuesta comisión delictiva". Además, añaden los magistrados, "le viene impuesta" al instructor por el auto de la Sala de Admisión y el medio escogido era "el único posible", porque "los aparatos e instrumentos se encuentran en el despacho de una oficina publica". Y recuerda a los recurrentes que ni la Fiscalía General del Estado "ni ninguna otra institución tienen una garantía de inmunidad". "Quien instruye es el Tribunal Supremo, a quien la ley le confiere esa actuación", subraya antes de dejar también claro que "la motivación" de la medida por parte de Hurtado "no solamente es suficiente sino que se encuentra reforzada" y resulta proporcional a los fines que se pretendían alcanzar: la incautación de los móviles para su análisis por la UCO.

Los magistrados advierten de que si considerasen que el despacho de García Ortiz "es un lugar de imposible prospección judicial", al tratarse la Fiscalía General de "una alta institución del Estado", ese posicionamiento "conllevaría la renuncia a la misma investigación", abonando "un ámbito de impunidad que no resulta de ningún lugar ni apartado de nuestro ordenamiento jurídico, ni de la debida transparencia que debe guiar la actuación de todas las instituciones en un Estado de derecho y democrático".

"Si el Tribunal Supremo tiene la facultad de investigar a un aforado", argumenta la Sala en respaldo de Hurtado, "lo es precisamente por su rango en nuestra arquitectura constitucional y por la función que desempaña en nuestro Estado de Derecho". Y, por tanto, subraya, debe tener los "instrumentos necesarios" para llevar a cabo esa investigación. "No nos parece razonable atribuir a un órgano jurisdiccional, también en virtud de su alto rango, la facultad de investigar, y en su caso, sancionar, los posibles delitos que puedan cometer los representantes de tan altas instituciones, y después concluir, que no pueden utilizar los instrumentos necesarios para su investigación, cuando concurren los requisitos necesarios para adoptar tales medidas", como sucede con cualquier ciudadano. "Si afirmáramos algo así, estaríamos instituyendo un privilegio para los aforados que, constitucionalmente, no puede proclamarse en nuestro Estado de derecho".