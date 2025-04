Revilla asegura que la demanda de Juan Carlos es "mezquina" y se defiende por sus palabras: "No he dicho nada que no sea cierto"

El líder del Partido Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha comparecido esta mañana a colación de la demanda interpuesta ayer por el Rey Juan Carlos I contra él por unas presuntas declaraciones "injuriosas, difamantes y oprobiosas que lesionan su derecho al honor" que el cántabro habría realizado sobre el monarca.

No obstante, lejos de disculparse y dar un paso atrás, el expresidente de Cantabria ha calificado la demanda interpuesta por el monarca de "mezquina" y se ha reiterado en sus palabras, aseverando que no tiene que pedir perdón por nada porque no ha dicho "nada que no sea cierto".

"¿Yo, pedir perdón? Yo no veo que haya metido la pata en nada. Ahora, si alguien me lo demuestra... [...] No he dicho nada que sea un delito, que no esté contado y que no sea cierto", ha sostenido el cántabro en su comparecencia.

En este sentido, el cántabro ha asegurado sentirse cabreado, con rabia y dudas de por qué el monarca ha decidido querellarse contra él y no contra otras personas, como por ejemplo "Bárbara Rey o Corinna Larsen, que ha dicho que tenía una máquina de contar billetes en la Zarzuela".

"La rabia viene derivada de una situación que para mí siempre fue una anomalía de la Constitución: el artículo 56 CE, que declara inviolable al Rey para cualquier tipo de acto que cometa", ha explicado Revilla, para acto seguido recordar que "el Rey no puede ser denunciado por nadie" por su inviolabilidad, pero que "si no lo hubiese sido, estaría probablemente como está ahora la Sra. Le Pen en Francia, o Sarkozy, con un aparato para localizarle".

Por ello, en relación a esta prerrogativa constitucional de los monarcas, Revilla ha lamentado que se produzca esta "injusticia", porque "al Rey emérito no le puedes hacer nada", al mismo tiempo que ha ironizado con que si le ha llamado "corrupto" y ni siquiera está condenado es "porque no puede estarlo porque no puede ser juzgado".

Dice sentirse "decepcionado" con el Rey Juan Carlos

"Ese señor presenta una demanda a un ciudadano, de 82 años, que tiene una virtud: que no ha soportado nunca la corrupción, los desmanes, ni ilegalidades de los políticos", ha asegurado Revilla mientras ha lamentado que "un inviolable demande a un ciudadano de a pie". "Cuidado que los Reyes en España han hecho tropelías en España, pero ir a por un ciudadano sabiendo que a él no le puedes hacer nada es mezquino", ha aseverado, mientras ha aclarado que el caso irá por el juzgado ordinario, porque él no está aforado.

No obstante, el líder del Partido Regionalista de Cantabria ha afirmado sentirse "decepcionado" con el monarca, ya que este fue su "ídolo" tras su actuación en el intento de Golpe de Estado del 23F, aunque ha reconocido que después se convirtió en "la decepción de su vida" porque se le "cayó el mito". "Que esto me ocurra con 82 años y que lo haga el que fue para mí mi ídolo, no deja de dejarme perplejo", ha remarcado el cántabro al borde del llanto.

"¿Conocéis a un jefe de Estado que reniegue de pagar sus impuestos?"

Pese a que al principio de la comparecencia el expresidente cántabro aseguraba que no iba a "echar más leña al fuego", este ha cargado contra el Rey Juan Carlos, asegurando que es socialmente conocido que "aquí no tiene dinero y lo tiene fuera de España", algo que le ha llevado a hacerse una pregunta: "¿Conocéis a un jefe de Estado que reniegue de pagar sus impuestos?".

"Estamos ante un señor que ha sido jefe del Estado que culmina su preiplo declarándose apátrida fiscal", ha argumentado Revilla, mientras ha aseverado que "la mayor españolidad no es llevar la bandera, es pagar impuestos".

Aún así, el líder del PRC ha sostenido que no ha hecho "nada que no tuviese que hacer", sino "denunciar la corrupción de aquellos que nos Gobiernan", entre los que ha metido padre de Felipe VI. Asimismo, se ha preguntado por qué Juan Carlos I no ha denunciado al CNI, pues este "ha publicado todo el dinero que destinó para pagar dependencias de sus 'amigas'".

En este sentido, el político, que ha comentado que se enteró de la noticia mientras participaba en un rodaje de una película de Antonio Resines en Vitoria, ha pedido perdón a todos aquellos que le llamaron ayer por teléfono y que no atendió (más de 191 llamadas de "teléfonos desconocidos") y ha anunciado que, a partir de ahora, dejará la defensa ante esta demanda en manos de su abogado,José María Fuster Fabra, militante del PRC, aunque de procedencia catalana.

Todo ello mientras ha asegurado que "nada le gustaría más" que el Rey Juan Carlos se presentase "personalmente" en el acto de conciliación previo a la interposición de la demanda. "Ya que has presentado la demanda, ven a defenderla y allí nos vemos", ha espetado.