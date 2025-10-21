El Rey concede el Toisón de Oro a Felipe González, Roca y Herrero de Miñón "por su servicio a España y a la Corona"

El Consejo de Ministros ha sido informado por parte de la Casa del Rey de otrorgar el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro al expresidente del Gobierno, Felipe González, y a los dos padres de la Constitución aún vivos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca.

Moncloa ha confirmado a LA RAZÓN una información adelantada por "El Confidencial" y que se enmarca en el deseo del Rey de reivindicar el proceso democrático de la Transición española que se consumó hace medio siglo. "El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento de la concesión por su Majestad el rey, del Toison de Oro a Miguel Herrero de Miñón, Miquel Roca y Felipe González. Por su dedicación y entrega al servicio de España y de la corona", han referido las citadas fuentes a este periódico.

Hasta el momento, Felipe VI, quien también recibió el collar de niño y hoy es Soberano de la Orden, solo había concedido esta distinción a Doña Sofía y a la Princesa Leonor. El Toisón no es una condecoración de Estado al uso: es propia de la Casa del Rey aunque su concesión se formaliza por Real Decreto y tiene que pasar por el Consejo de Ministros antes de publicarse en el BOE.

Entre los personajes internacionales que han recibido el collar en el pasado se encuentran la Reina Isabel II de Inglaterra, Margarita II de Dinamarca y el expresidente francés Nicolás Sarkozy, que precisamente hoy ha entrado en prisión.

El Toisón de Oro es la Orden de caballería fundada por Felipe el Bueno en Brujas el 10 de enero de 1430. Tras la muerte de Carlos II (1700) la orden se escindió en dos ramas, la española y la austríaca. En España, el Rey es el Soberano de la Orden (hoy, Felipe VI) y la condecoración no es hereditaria: el collar se devuelve al morir el titular. Los símbolos que exhibe es un collar con eslabones de pedernales y el vellocino (carnero) colgando.