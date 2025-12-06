Espantada de los presidentes autonómicos del acto del Día de la Constitución: solo acuden seis barones del PP

Más de dos tercios de los presidentes autonómicos se han ausentado este sábado de la recepción del Congreso por el 47º aniversario de la Constitución. En concreto, solo han asistido al acto los presidentes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; Andalucía, Juanma Moreno; la Región de Murcia, Fernando López Miras; Aragón, Jorge Azcón; la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; y el de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Entre las principales ausencias ha destacado el presidente catalán, Salvador Illa, que el año pasado rompió con la tendencia de sus antecesores y sí acudió al acto del Congreso tras 15 años sin representación institucional catalana.

En esta ocasión, sin embargo, no ha estado presente, ya que tiene una intensa agenda en Cataluña para hacer un seguimiento de la situación de la peste porcina africana en esta región.

No obstante, cabe recordar que Illa inició el viernes pasado una gira por México y no la suspendió pese a conocerse los primeros casos de peste porcina africana, sino que hizo el seguimiento de manera telemática. Algo que fue muy criticado por la oposición, con quien ayer se midió en un cara a cara durante la sesión de control en el Parlament.

El lehendakari, Imanol Pradales, tampoco ha viajado a Madrid, como es habitual en los presidentes del País Vasco y dirigentes del PNV. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, no ha asistido tampoo por motivos de agenda, y es que está volcada en su campaña de cara a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Por su parte, el riojano Gonzalo Capellán se ha quedado en su región para inaugurar las Ferias de la Concepción 2025 en Santo Domingo de la Calzada y visitar la 35ª edición del Mercado del Camino.

En cambio, los presidentes de Baleares, Marga Prohens; Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; Asturias, Adrián Barbón; Castilla-La Mancha; Emiliano Garcia-Page; Navarra, María Chivite; Canarias, Fernando Clavijo; y Melilla, Juan José Imbroda; se han ausentado de la cita sin tener compromisos en su agenda pública.

En lo que respecta a los partidos, Vox, como en años anteriores, no ha participado en este acto en el Congreso. La novedad de este año es que no ha acudido ni siquiera al izado de bandera, al que sí solían ir. Por su parte, el partido ha justificado su ausencia destacando que no comparte espacio con un Gobierno "instalado en la corrupción y la ilegitimidad". ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG, partidos nacionalistas y socios del Gobierno, tampoco han asistido.