Felipe VI, con las víctimas del terrorismo de Hamás

Cuando se cumplen cinco meses del atroz atentado de Hamás contra el pueblo israelí, una delegación de familiares de los rehenes ha mantenido un encuentro con el Jefe del Estado, Felipe VI, para relatar al Monarca el sufrimiento e incertidumbre que atraviesan desde aquel fatídico día.

La audiencia, en la que también ha participado la embajadora de Israel en Madrid, Rodrica Radian-Gordon, se enmarca en la visita que los familiares están haciendo por distintos países para buscar la solidaridad en su demanda de que los prisioneros sean liberados. Los familiares han portado camisetas y carteles con el lema 'Bring them home' (Traedlos de vuelta a casa) durante la recepción el el Palacio de la Zarzuela. Exigen al Gobierno que haga todo lo posible para que sean puestos en libertad con vida. No en vano, la presión de los familiares, que continúan con sus manifestaciones en la capital de Israel, está debilitando al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu porque consideran que el primer ministro no está haciendo lo suficiente para liberarlos.

El Rey ha escuchado algunos de los testimonios. Entre ellos, el de la familia de Muhammad El Atrash. Perdieron el contacto el 7 de octubre a las seis de la mañana. Musulmán y beduino, residía con sus caballos en el sur de Israel, en la pequeña comunidad agrícola del Negev, muy cerca de donde se celebraba el festival de música del que también desaparecieron decenas de personas. Muy fan del fútbol, en concreto del Real Madrid, su familia desconoce dónde se encuentra y si está vivo. Tampoco sabe qué pasó con su hermano el joven Aharon Danino, de solo 15, años. Ori, su hermano mayor, regresó al Festival Supernova para ayudar a sus amigos pero fue secuestrado por Hamás. Había abandonado el festival cuando los terroristas abrieron fuego. Impulsivamente decidió regresar para ayudar a quiénes permanecían allí. La última vez que se supo de él fue el 7 de octubre a las 8:34 de la mañana. Pertenece a una familia ultraortodoxa que reside en Jerusalén, está prometido y en sus planes, figuraba casarse este año. Entre los testimonios más impactantes está el de Clara Marman, rehén israelí liberada, que recientemente en una entrevista con LA RAZÓN, prefirió no hablar de las condiciones del cautiverio para no «perjudicar» a su hermano Fernando y su pareja Luis, aún retenidos en Gaza. Esta mujer, de 62 años, fue una de las 240 personas secuestradas y fue liberada a los 53 días del cautiverio. En declaraciones a este medio, aseguró que «tirotearon el cuarto. Mi hermano les dijo “¡no tiren, no tiren!”. Yo pensaba que, al ser un kibutz fronterizo, tendríamos al Ejército allí mismo y estaba segura de que íbamos a salir de casa y ahí nos salvaban. Pero no fue así».

El Rey, con las víctimas de Hamás Casa Real

El atentado removió la conciencia de la comunidad internacional por las evidentes consecuencias para la paz mundial. Sin duda, fue una declaración de guerra a Israel después de años de calma en la región. Desde entonces, una de las prioridades es lograr un alto en fuego que ponga fin al sufrimiento de todos los actores implicados en la contienda. No en vano, el conflicto palestino-israelí lleva años enquistado y cada vez que se insufla solo trae dolor y sufrimiento a la sociedad civil. Desde el principio de los ataques, el Rey ha condenado los ataques, ha exigido la liberación de los rehenes y ha puesto sobre la mesa la solución de los dos estados como la única vía para resolver las tensiones.

No es algo nuevo. En 2017, en un encuentro con el entonces jefe de la autoridad palestina, Mahmud Abás, el Jefe del Estado ya insistió en que "no hay alternativa" a la solución de "dos Estados democráticos" para lograr "una paz sostenible y duradera". Hace tan solo una semana, volvió a apelar a ese entendimiento durante la recepción al cuerpo diplomático. Insistió en que, como ya ha hecho en otras ocasiones, la "tragedia" que vive Gaza " estás estremeciendo la conciencia de la Humanidad como también lo hizo el atentado que sufrió Israel". Estas palabras las pronunció ante la embajadora de Israel en España, Rodica Radian Gordon, quien regresó recientemente tras ser llamada a consultas en noviembre y estaba presente durante el encuentro con los familiares de los rehenes de Hamás.

Don Felipe, la semana pasada, volvió a reclamar a la comunidad internacional la búsqueda de una solución al conflicto y apeló por la creación de los dos estados. No en vano, con este objetivo se ha propuesto celebrar una conferencia de paz en Madrid, en la misma línea que la cumbre de 1991, que sirva para acercar las posturas entre Israel y Palestina y poner fin al sufrimiento entre ambas partes.