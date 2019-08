Muy dura ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, con la actuación del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, en el drama del "Open Arms". "Es inconcebible e inaceptable que, habiéndose puesto de acuerdo varios países de la UE en recibir a las personas que van a bordo, con una resolución de la justicia italiana, el señor Salvini, con una finalidad electoral, esté incumpliendo lo que tiene que ser un mínimo común denominador de la UE y ponga en riesgo vidas humanas". Así de tajante se ha mostrado esta mañana Robles, para quien, lo "peor" de la forma de actuar del italiano, es que "lo haga jactándose", porque inmigración es un drama que afecta a la humanidad".

De hecho, la titular de Defensa española considera que lo que está haciendo Salvini es "una vergüenza para la humanidad" y no ha dudado en apuntar que "está poniendo de relieve que hace políticas xenófobas al margen de la UE". De ahí que haya destacado que posiciones como las del ministro italiano "son condenables". "Alardea hasta de no cumplir ni la Justicia italiana", ha dicho.

Sobre la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez, con constantes bandazos en esta crisis migratoria, Robles ha señalado que siempre han "trabajado en coordinación con la UE" y "prueba de ello" es que varios países aceptaron acoger a los pasajeros del "Open Arms", porque, ha añadido, "no es un problema de un país solo". Sin embargo, ha vuelto a criticar la actitud de veto de Salvini "cuando se alcanzó el acuerdo", lo que llevó al Ejecutivo socialista en funciones, "ante una situación humanitaria y por razones excepcionales", a ofrecer los puertos españoles. Si bien la ministra no ha querido valorar el rechazo del barco a viajar hasta Algeciras, ha destacado que "el Gobierno lo ha hecho bien".

Robles ha hecho estas declaraciones tras mantener una videoconferencia con las tropas desplegadas en misiones en el exterior, entre las que se encuentra el "Destacamento Grappa" del Ejército del Aire, que participa en la ya casi extinta "Operación Sophia" contra las mafias de la inmigración. Casi extinta porque desde hace meses no patrullan los barcos militares y sólo hay aviones de vigilancia marítima como el "D-4" español con base en Sigonella. En relación a ella, la ministra ha destacado que esta misión de la UE ha fracasado "por el veto de Salvini". Si siguiese como antes, "a lo mejor cosas como lo del Open Arms no se hubiesen producido", ha apuntado Robles para añadir, de nuevo, que el hecho de que la misión no vaya a continuar "es un fallo importante y la culpa es de Salvini".