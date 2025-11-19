Sánchez, acorralado por la UCO, intenta zafarse de Feijóo cargando contra Mazón

Hacía tiempo que Pedro Sánchez no afrontaba un miércoles tan negro en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno ha llegado a la Cámara acorralado por el último y demoledor informe de la Unidad Central Operativa que probaría el sistema de corrupción institucionalizada que creó Santos Cerdán.

Por eso, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que ha afeado a Sánchez vivir de espaldas al Congreso, se ha preguntado en la sesión de control si es necesario dar una mordida del 2% al PSOE para que el partido del Gobierno cumpla con aquello a lo que le ha instado la Cámara, como la obligación de presentar unas nuevas cuentas, o la rebaja del IRPF para acompasarlo a la inflación, o bajar los impuestos a los jóvenes y derogar la ley de Vivienda. "Usted se ha declarado insumiso hacia las Cortes Generales", ha espetado.

Pero el presidente del Gobierno no se ha dado por aludido, más allá de repetir la cantinela de que tanto su gabinete como él mismo tienen "tolerancia 0 contra la corrupción". "España tiene unos Presupuestos vigentes que, por cierto, le sientan bien a a la economía y a la sociedad española. Y como queremos unos mejores, ayer aprobamos un nuevo techo de gasto. Este gobierno garantiza tres cosas: estabilidad, diálogo y resultados. Después de lo que hemos visto esta semana con la actualización del crecimiento de la economía de la Comisión Europea, habrá que reivindicar como éxito de país, a pesar de ustedes, estos extraordinarios resultados económicos", ha contestado el líder socialista.

Sánchez, en efecto, ha intentado vender gestión. Pero la corrupción lo ha manchado todo una vez más. Feijóo ha rematado al presidente: "Donde no hay techo de gasto es en Ferraz. Usted gobierna sin el parlamento, ocupa las instituciones del Estado y dicta sentencias. Necesita protegerse en el poder. Vayamos a los hechos de las últimas horas. Cerdán se coló en un viaje a Marruecos para conseguir la obra de un puerto para la trama; la empresa de Koldo enchufó a la mujer de Cerdán y le pagó 9.000 euros sin ir a trabajar. Cerdán usaba Ferraz para reunirse con su socio Antxón. Su jefe de gabinete, y hoy ministro, preguntaba por las saunas de su suegro cuando era menos sanchista. Y el numero dos de su gabinete en Moncloa también se reunía en Ferraz para extorsionar fiscales. La cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa. Su compañero de coche, el señor Cerdán, empezó a robar en Navarra y la llevó a toda España. Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Haga lo que quiera con su partido, pero no va a convertir España en una cloaca".

El líder socialista se ha quedado sin capacidad de respuesta. Sánchez no ha desmentido ni uno solo de los comentarios de Feijóo: "Lleva usted un año aplaudiendo a Mazón y viene aquí a dar clases de ejemplaridad. Mírese al espejo antes. Hay otro tipo de corrupción: la de privatizar servicios públicos a costa de la clase media y trabajadora de este país".