Sánchez se pliega ante Aragonés: traspaso de Rodalies, ingreso mínimo vital y una ley plurilingüe

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchezha comparecido en rueda de prensa tras su reunión con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés donde ha asegurado que ha llegado a varios grandes acuerdos, cinco en concreto, tras un encuentro que ha durado una hora y cuarto y que ha tenido lugar en el Palau de la Generalitat. El encuentro, según fuentes de Moncloa, se ha desarrollado en un "ambiente cordial" al tiempo que ha servido para "constatar la firme voluntad de ambos gobiernos para seguir avanzando en beneficio del conjunto de los ciudadanos".

Entre los acuerdos alcanzados está el traspaso de Rodalies de Cercanías un traspaso que ha indicado es "complejo" pero "la voluntad política es manifiesta por parte de ambos gobiernos", dijo. En la misma reunión previa que ya se hizo, se acordó que habrá una reunión técnica que será a principios de 2024 donde se fijarán las pautas para acometer este traspaso.

También, ha anunciado que el Consejo de Ministros del próximo 27 de enero aprobará la transferencia del Ingreso Mínimo Vital a la Generalitat de Cataluña

Otro de los acuerdos cerrados con Aragonés es el de cómo fomentar el catalán por lo que aprobarán una Ley Orgánica de garantía de plurilingüismo que llevarán en el Parlamento que "garantice el derecho de la ciudadanía a dirigirse a la Administración General del Estado en lenguas cooficiales. El Gobierno se compromete también a impulsar y financiar el proyecto para la instalación en Cataluña de un centro tecnológico de producción de chips (Innofab).

Sánchez ha acordado con Aragonés también cerrar la cuarta reunión de la Mesa de Diálogo para el primer trimestre de 2024. Será la primera en esta legislatura y la cuarta desde que se llevó a cabo la primera.

Para el presidente del Gobierno en la cita con el presidente catalán se han llegado a"acuerdos para garantizar el diálogo, para mejorar la vida de la gente de a pie como el alcanzado para mejorar los servicios públicos".

Asimismo, ha indicado que la Administración General del Estado asumirá un 20% de la "deuda viva" de Cataluña y también el resto de comunidades que lo soliciten, dijo. Será en el mes de enero cuando se abra un "debate multilateral" para tratar la financiación autonómica y que, como ya anunciaron desde el Ejecutivo, quieren hacer de manera "individualizada".

Resolución del "conflicto político"

Durante el encuentro Sánchez y Aragonés también han hablado de la amnistía que el presidente del Gobierno ha enmarcado en una forma de superar el "conflicto" en Cataluña incidiendo en la importancia del diálogo y de "hacer política" subrayando que se debe "recuperar el tiempo perdido". Además, ha apostado por "el reencuentro entre Cataluña y el resto de España". Asegura que "esta legislatura es el tiempo propicio para avanzar en ello" e indicó que busca avanzar en la "pluralidad política" y su diversidad tildando el encuentro mantenido como una forma de "normalidad política". Por ello, insistió en varias ocasiones en que el camino es el "diálogo. Porque cualquier otro camino tiene resultados nefastos. Merece la pena perseverar en este camino" y se mostró seguro de que la sociedad española lo ve así porque "es garantía de estabilidad", dijo.

El presidente del Gobierno indicó que él no pide que ningún partido abandone sus intereses legítimos -en referencia al referéndum que piden los independentistas tras la amnistía, como el siguiente paso a seguir- pero aseguró que todo se debe hacer "en torno al marco de la Constitución". Indicó que no hay ninguna Constitución que acepte la segregación de una parte del país por lo que apuntó que "no está planteado".

Sobre la solución al "conflicto político" aseguró que hay queestar más por solucionar los problemas de una sociedad que es plural y ofrecer a esa ciudadanía un acuerdo y no una disputa. "Desde el punto de vista político y no material trabajaremos por llegar a un acuerdo que representa a una amplia sociedad que es plural".

Aseguró que la voluntad del Gobierno es "total" para resolver ese "conflicto político" y puso en valor la ley de amnistía que despeja el horizonte judicial de muchos "rehenes" de todo lo sucedido durante el procés.