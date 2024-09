Page critica el pacto con ERC: "Es más egoísta que socialista"

El presidente de Castilla-La Mancha ha llegado al Comité Federal sin querer disimular su "enorme preocupación por el país y los valores de la socialdemocracia" por lo que ha definido como "cuponazo para la independencia". Emiliano García-Page ha asegurado que "no tiene ninguna información" sobre el acuerdo firmado entre ERC y el PSC porque "nadie le ha llamado", aunque ha señalado que con él "no hace falta que hablen", que lo único que necesita es que le proporcionen el texto del pacto. "Yo todavía no he visto un documento firmado, sé leer, no me hace falta nada más, sé leer", ha asegurado.

En este sentido, Page ha señalado que la única información que tiene es la que ha trasladado ERC y que le gustaría que "no fuera lo que avala el PSOE", porque ese documento "es más egoísta que socialista. Es incomprensible e indefendible", dado que el PSOE es un partido nacido para "combatir los privilegios". En cuanto a la pedagogía desplegada por su formación para tratar de defender el acuerdo, el presidente de Castilla-La Mancha ha tildado de "burda manipulación de la realidad" o "un intento de engañar a la gente" la comparación entre la singularidad de Cataluña con las ayudas a la despoblación que han recibido Soria, Cuenca o Teruel.

"De dinero entiende todo el mundo, no sé si de amnistía o de la Constitución. No creo que haya muchos tontos que se traguen los cuentos", ha criticado, en alusión al discurso desplegado por las portavoces del PSOE, Esther Peña y avalado posteriormente por la del Gobierno, Pilar Alegría. No ha sido el único dardo que ha lanzando. "Las opiniones cambian mucho, no duran ni un telediario, por eso quiero atenernos al documento", un documento que ha calificado de "grave, desde la perspectiva constitucional y socialista". En este sentido, Page ha considerado que si bien "nadie quiere que gobierne PP y Vox", "el PSOE no tiene que tener como propósito para seguir en el gobierno un cheque en blanco para jugar con los principios y valores del partido. No se pueden poner patas arriba", ha censurado.