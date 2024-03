Sánchez pone tierra de por medio y se da un baño de masas con los socialistas europeos

En medio del escándalo del "caso Koldo", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado a Roma para participar en un acto de los socialistas Europeos para presentar a su candidato común y el Manifiesto para las elecciones al Parlamento Europeo 2024. En medio de las turbulencias políticas en España, el Jefe del Ejecutivo español, ha encontrado un oasis ya que sus compañeros le han aplaudido en numerosas ocasiones durante su intervención.

Desde el centro de Convenciones romano de La Nuvola el Congres, Sánchez, en un discurso breve y completamente en inglés, ha hecho hincapié en que "el alma misma de Europa está en riesgo" y que será tarea de la socialdemocracia europea "derrotar esa amenaza y asegurar que la historia sigue avanzando en la dirección correcta". "Todo el progreso que hemos logrado está en riesgo. Los derechos de los trabajadores, la igualdad entre hombres y mujeres, los servicios públicos, la libertad y el respeto a la comunidad LGTBQ, una transición más justa y sostenible. El alma misma de Europa está en riesgo", dijo Sánchez en su discurso en el Congreso, que fue aplaudido por sus compañeros europeos, coincidiendo con su cumpleaños esta semana.

Relajado y sonriente, Sánchez se refirió a quienes "no hace tanto decían que la socialdemocracia no tenía futuro" y aseguró que, con la pandemia y la guerra en Ucrania como las crisis de esta legislatura europea, han sido las ideas socialdemócratas las que han salvado a Europa. De hecho, muchos de los líderes allí reunidos fueron los que gestionaron la crisis sanitaria en sus países. Sin embargo, durante su alocución no ha hecho ninguna mención al escándalo de las mascarillas que pone contra las cuerdas a varios de los ministerios del Gobierno.

En este sentido, volvió a advertir en el auge de los partidos de la ultra derecha. "Fueron el Estado del bienestar y la solidaridad entre pueblos las que nos permitieron superar esos terribles retos y avanzar", dijo Sánchez, que advirtió sobre el riesgo que a su juicio suponen para estos avances "el crecimiento de una extrema derecha apoyada en muchos sitios por una derecha convencional" que "copia sus argumentos y técnicas populistas". Los socialistas europeos, insistió , deben ser los que ofrezcan "esperanza donde otros ofrecen miedo" y "apertura donde otros reclaman fragmentación y odio".

"Traigamos innovación y futuro donde otros sólo prometen nostalgia", pidió el presidente del Gobierno, que llamó a demostrar que el Estado del bienestar es una herramienta eficiente, que unas condiciones laborales decentes son "la única base posible para una competitividad económica real" o que se puede luchar contra el cambio climático "sin dejar a nadie atrás".

El líder socialista español dedicó también unas palabras al luxemburgués Nicolas Schmit, que este sábado será confirmado por el PES como su cabeza de lista para las elecciones europeas, y le tildó como "el candidato de los europeos que mantuvieron su empleo durante los confinamientos" o "de los millones que se han beneficiado de la directiva de salarios mínimos".

El presidente ha aprovechado para reunirse con distintos líderes europeos. Es el caso del canciller alemán, Olaf Scholz, con el que estudiaron "nuevas formas para seguir apoyando" a Ucrania "frente a la agresión rusa", al margen del Congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PSE) que se celebra en Roma. "El conflicto entra en una fase delicada. Debemos mostrar nuestro compromiso y determinación. La seguridad y libertad de los europeos están en juego", tuiteó Pedro Sánchez.

La bilateral de Sánchez con Scholz forma parte de las tres reuniones que mantendrá hoy, ya que también se encontrará con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen; y la líder del Partido Demócrata italiano, Elly Schlein. El Congreso del PSE aprobará su manifiesto para los comicios del próximo mes de junio y elegirá por aclamación al actual comisario de Empleo, el luxemburgués Nicolas Schmit, el único candidato, como cabeza de lista europea.