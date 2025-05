Sánchez promete "llegar hasta el final" sin apuntar a las causas del apagón

El Gobierno sigue tratando de rellenar los vacíos de explicación en torno a las causas que generaron un apagón inédito en España hace una semana. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el martes apuntó a las eléctricas como posibles responsables de la situación, se sitúa ahora en "el rigor y la prudencia" para analizar lo acaecido y anticipa que el Ejecutivo "llegará hasta el final" para saber qué ocurrió. Una investigación que se va a desarrollar, dice, con "transparencia" y con la "colaboración de las operadoras".

Sánchez se ha referido al corte de suministro eléctrico de hace una semana en su intervención en la inauguración de la reunión anual del Cercle d'Economia en Barcelona, en la que más allá de mostrar su "voluntad es firme" de "llegar hasta el final" sigue sin aportar ningún avance significativo sobre las pesquisas para descubrir las causas del siniestro. En Moncloa, tal como publicó este diario, se dan ahora un amplio margen de tiempo, creen que "llevará semanas" conocer con exactitud qué ocurrió y, mientras tanto, el relato que articula en destacar cómo se respondió ante "un problema sobrevenido".

Tras insistir en que España fue capaz de recuperar la normalidad en un tiempo récord y en que los ciudadanos dieron un ejemplo de civismo, calma y solidaridad, se ha mostrado convencido de que "ninguna sociedad del mundo hubiera respondido mejor que la nuestra". "Y esto -ha apostillado- es muy importante de reivindicar porque España y Cataluña somos sociedades, somos países extraordinarios", ha asegurado.

Sánchez ha explicado que el objetivo del Gobierno es reforzar un sistema eléctrico, pese a definirlo como "robusto", y así cree que se demostró con la pronta recuperación tras el apagón, y que lo hará atendiendo al interés general, "no a ninguna agenda particular", en alusión al PP. También ha certificado que se hará avanzando en la "imprescindible transición energética" hacia energías verdes que ha afirmado que no solo están proporcionando más seguridad y competitividad, sino que permite energía más barata y mitiga la amenaza de la emergencia climática.