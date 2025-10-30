Sánchez puso en las listas europeas a la pareja del senador que le defiende en el Senado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso en las listas europeas de 2024 a Idoia Mendía -exvicelehendakari- y pareja del senador Alfonso Gil, que le ha defendido este jueves en el Senado, donde el líder socialista se está sometiendo al interrogatorio de los senadores en la comisión de investigación del caso Koldo.

El senador socialista ha corrido en auxilio del presidente del Gobierno: "Ya ha visto cómo va esta comisión de la crucifixión. Hoy, señores del PP, tienen 237 razones para que esta comparecencia fuera otro día", ha comenzado, el alusión a las víctimas de la dana. Gil ha sacado las portadas de varios periódicos con las fotos del homenaje de este miércoles en Valencia.

"Estos señores se empeñan en destrozar la buena imagen del Gobierno y colocarnos una Gürtel y una Kitchen", ha denuncia Gil. El senador ha acusado al PP de "estigmatizar el uso del dinero en efectivo cuando hasta solo unos días se usaba también en el Senado".

"¿Quieren enredar, señores del PP? Pues que la gente sepa que somos limpios de financiación", ha dicho Gil, quien ha recordado al PP que en los próximos días tienen una nueva sesión del juicio de la Gürtel. "Feijóo se sienta en una silla pagada con el dinero de la sede de Génova y eso no lo van a ver nunca en el Gobierno", ha criticado Gil. El senador ha elogiado la gestión del Gobierno.