Sánchez rentabiliza el "no" del PP al decreto antiaranceles

Fue un espejismo. Con un asunto de máxima trascendencia, la andanada arancelaria de Donald Trump, y prescindiendo de los interlocutores habituales, por un momento llegó a parecer plausible la ficción de que el Gobierno y el principal partido de la oposición llegaran a un entendimiento. No será así, a una semana de que el Congreso de los Diputados debata y vote el real decreto para dar respuesta a los gravámenes de la administración americana, el PP confirmó ayer que no estará en la mayoría de apoyo a la medida. El Ejecutivo, precisamente por eso, porque ya tiene una mayoría que respalde el texto, tampoco hará ningún esfuerzo por atraer a los de Alberto Núñez Feijóo, porque prefiere rentabilizar su negativa para dibujar al partido como una formación sin sentido de Estado y alineada con los intereses de los más poderosos.

Precisamente esto es lo que ha hecho hoy el presidente del Gobierno que, en su condición de secretario general del PSOE, ha dirigido una misiva a los afiliados socialistas con motivo del Día Internacional del Trabajador con duros ataques sal principal partido de la oposición. Además, de pedir a sus huestes que difundan la "palabra" del Gobierno con orgullo y la "cabeza alta", Sánchez ha aprovechado para cargar contra el PP dibujándole como una fuerza con "nulo compromiso" con España al rechazar el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial frente a la guerra arancelaria.

Para el presidente, el voto en contra de los populares demuestra, dos cosas "igualmente graves", además de la citada falta de compromiso con la protección de miles de empresas y millones de empleos, también "el total sometimiento del PP al interés de determinadas grandes empresas, llegando a anteponer la voluntad de esas grandes empresas a la prosperidad de la economía española". Esta aseveración se produce, además, en pleno choque entre el Gobierno y las eléctricas para determinar cuáles fueron las causas del apagón que el lunes dejó a oscuras a toda España.

"Lo grave ya no es su falta de proyecto de país, sino su absoluta sumisión a intereses particulares de los de arriba frente al interés de la mayoría", ha expresado Sánchez en la citada carta a los socialistas. Con todo, asegura que esta circunstancia "no es nada nuevo", porque "en todas y cada una de las crisis que ha sufrido España en estos últimos años, nuestro querido país no ha contado ni una sola vez con el apoyo del principal partido de la oposición", ha enfatizado.

En esta línea, y frente a "la oposición destructiva y carente de soluciones de la derecha", Sánchez se ha mostrado su confianza en que la próxima semana el Congreso de los Diputados convalide este paquete de medidas de protección "por el bien de España, de todos sus territorios, de sus empresas y de sus trabajadores y trabajadoras". Si no hay sorpresas, el Gobierno cuenta con una mayoría suficiente, la de la investidura para sacar adelante las medidas. "Como hemos hecho siempre, responderemos con política útil y con convicción progresista a éste y otros muchos desafíos. Y lo haremos con la ambición de convertir cada reto en una oportunidad para seguir transformando nuestro país, Europa y el planeta que habitamos", ha concluido su misiva.