Sumar reclama al PSOE que respalde en el Congreso el veto a la compra de armas a Israel

Sumar ha reclamado al PSOE que apoye en el Congreso la admisión a trámite de la proposición de ley que, junto a Podemos, propone aplicar un embargo total a la compraventa de material militar y policial a Israel, al entender que es un "deber moral" ante el "genocidio" contra el pueblo palestino.

Así lo ha trasladado la portavoz adjunta del grupo plurinacional y coportavoz de los 'Comunes', Aina Vidal, durante una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Ep, de cara a la iniciativa que se abordará en el Pleno de la Cámara Baja el próximo martes.

La diputada ha subrayado que "la mejor garantía" que hay de no colaborar con el "régimen genocida de Israel es establecer un embargo integral de armas", introduciendo así por primera vez esta figura en la legislación española.

También ha argumentado que el Ejecutivo tiene que responder a la petición de más de 500 entidades sociales, que exigen el fin del comercio de material militar con el país hebreo. "España tienen la obligación jurídica de actuar con la debida diligencia ante las violaciones continuadas de la convención contra el genocidio", ha apostillado.

Vidal ha denunciando la situación de los palestinos y que no se le puede decir a las generaciones futuras que no se hizo nada ante un genocidio y una ofensiva que busca "borrar a un pueblo de la faz del planeta". "¿Cómo hubiéramos actuado como sociedad, ahora que todos los pueblos y ciudades tienen un recuerdo, para no olvidar jamás lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial?", se ha cuestionado para añadir que es "insoportable humanamente hablando" que la economía española puede "de algún modo financiar el hecho que estén asesinando a niños en Palestina".

Sumar y Podemos plantean blindar el embargo de compraventa de armas a Israel y cualquier material susceptible de fortalecer al ejército hebreo en su ofensiva contra el pueblo palestino, como pueda ser por ejemplo material antidisturbios o combustible de ámbito militar, mediante una reforma de la actual normativa sobre el control de comercio exterior de material defensa y de doble uso.

La iniciativa de ambas formaciones incorpora, además, un protocolo específico para que el Gobierno despliegue la inspección de la carga de los buques y aeronaves que pasen por España con destino a Israel y habilite la incautación de material militar que pudieran portar.

La propuesta normativa estipula que las autorizaciones de operaciones de compraventa de material militar y policial quedarán revocadas en el momento de la declaración del embargo, así como la prohibición de nuevas autorizaciones. Tampoco operarán las exenciones de autorización previstas en el artículo 11 de la ley. De esta forma, alude a que se aplicará el embargo contra los Estados que, como Israel, han sido demandados por un tribunal internacional cuya jurisdicción haya sido ratificada por España. La encargada de formalizarlo será la Secretaría de Estado de Comercio en el plazo de 15 días posteriores a dichas denuncias.