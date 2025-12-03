Susana Díaz denuncia las acciones de Paco Salazar y su relación con Sánchez: "Me da asco y es repugnante"

"Me da asco". Con esta contundencia la expresidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la secretaria general del PSOE en las primarias contra el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su repulsa contra las acciones de Paco Salazarexpulsado del PSOE por varias denuncias de acoso sexual que según fuentes de Moncloa esfumaron de los registros.

En una intervención en el programa de cabecera de Cuatro, 'Todo es Mentira', Díaz ha asegurado que "siempre lo tuvo enfrente" pero que nunca tuvo constancia de los actos "asquerosos" de Paco Salazar desde sus posiciones de poder dentro del PSOE. "Nunca me podía imaginar pero bueno, me parece asqueroso independientemente de si lo imaginaba", ha asegurado.

Con cierta resignación ante los casos relacionados con prostitutas que han motivado la entrada en la prisión de Soto del Real del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, al antigua líder del PSOE en Andalucía ha lamentado que en el entorno del PSOE no haya "triunfado la legislación" para terminar con el tráfico de trabajadoras sexuales. "Es otro de los motivos que me da asco". De la misma manera ha asegurado que el abuso de poder es un patrón repetido en los acosos sexuales y que en una situación entre iguales no se habría producido.

La figura de Salazar y su salida del PSOE indigna a Díaz

Recordando la salida del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, o de la "fontanera" del PSOE, Leire Diez, que cerraron su afiliación pero que no fueron expulsados ha recordado que Salazar no fue expulsado. Para Díaz el fallo en los protocolos y la falta de responsabilidades ha producido mucho daño entre las filas socialistas alejadas del 'sanchismo'. "Se da de baja para no expulsarlo del partido y eso significa que pueden volver al partido. El proceso debe finalizar".

Para Díaz, que ha valorado la buena intención del PSOE ante un fallo y también ha valorado la posibilidad de una mala intención, el sistema se debe cambiar para evitar nuevos casos de acosos sexuales en el entorno laboral de Ferraz. "Es lamentable y no tiene un pase... Si no ha fallado el sistema y se ha dejado pasar es más infame", ha apostillado. Por el momento y a la espera de la reunión telemática de esta noche con varias responsables de Igualdad el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha pronunciado ante las novedades del caso Salazar que han salpicado a Ferraz.