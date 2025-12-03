Las evasivas del PSOE sobre Paco Salazar: del "no hay denuncias" al error en los registros informáticos

Una nueva crisis interna en el PSOE. El "malestar" de diversos responsables de Igualdad por la gestión de Moncloa sobre el 'caso Salazar' ha reactivado las novedades. Tal y como ha informado LA RAZÓN, Ferraz ha convocado de urgencia una reunión telemática para esta noche con el objetivo de explicar a diversos miembros de Igualdad el proceso que se ha realizado.

Tal y como ha apuntado este diario, en un primer momento se pusieron en duda las denuncias publicadas debido al protocolo de Moncloa para evitar abusos sexuales. En este sentido, el gabinete de Pedro Sánchez, cuenta con un buzón para registrar todas los documentos relacionados con el protocolo antiacoso. Siempre guardando el anonimato las denuncias se almacenan en un registro informático, sin embargo, hasta que la exclusiva no fue lanzada desde Ferraz no se produjeron cambios alegando que no contaban con ninguna incidencia sobre Paco Salazar.

Poco antes del comienzo del Comité Federal celebrado el pasado mes de julio, Salazar fue obligado a renunciar a su cargo en Moncloa y el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, lo apartó de la Ejecutiva tras la polémica con varias denuncias de acoso contra el representante socialista. Una vez fuera del PSOE, solamente ha trascendido una imagen junto con la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en un restaurante.

Las evasivas del PSOE

Una de las primeras personas que alzó la voz fue la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que en una de sus primeras comparecencias ante los medios de comunicación reconoció que en el registro de la Moncloa para prevenir los abusos, no se encontraba ninguna denuncia registrada sobre el comportamiento machista del exdirector de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno Francisco Salazar. Fuera de la escena y con la época estival en su apogeo, la figura de Salazar quedó denostada hasta el pasado lunes.

Debido a la ampliación de las denuncias publicadas por el 'diario.es' en las que las víctimas describieron las acciones de Paco Salazar señalando que "se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía vernos el escote", varios miembros de Igualdad han reclamado explicaciones al Gobierno pese a que en Moncloa no se haya negado la versión presentada. La explicación apunta a que en el canal digital del PSOE se habían traspapelado por un supuesto error informático de la plataforma. Para la portavoz del Gobierno, las palabras publicadas son "vomitivas".

El futuro incierto de Salazar y la efectividad del sistema

Fuera de la política y a la espera de la reunión telemática de esta noche, Paco Salazar se encuentra fuera de los focos mediáticos. Desde su salida de la Presidencia solamente se ha producido un encuentro que haya quedado registrado con miembros del Ejecutivo. Respecto al error en el sistema informático que traspapeló las denuncias presentadas contra Salazar, varias voces de Igualdad han reclamado las explicaciones. El próximo paso esta noche en Ferraz.