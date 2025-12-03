Bildu lleva toda la legislatura encubriendo la corrupción de cargos socialistas

Corrupto no solo es el que presuntamente roba, también el que lo tapa. Y esto es lo que lleva meses haciendo EH Bildu con la sombra de corrupción que acorrala a Sánchez y Chivite, han recordado desde UPN al dirigente de la formación independentista, Arnaldo Otegui.

Cristina Ibarrola, presidenta de UPN, se refería a las declaraciones del secretario general de EH Bildu en las que ha reivindicado que su formación está libre de corrupción y es “garantía para la ejemplaridad en el servicio público”. “Es una hipocresía insoportable que para desmontarla no hace falta ni siquiera comentar su pasado, basta con ver el rol que han tomado tanto en Navarra como en Madrid para tapar toda la sombra de corrupción que acecha al PSN y al PSOE”.

“La reflexión profunda que debemos exigir a EH Bildu es que expliquen qué están ganando a cambio de tapar toda esta presunta corrupción. Esa es la explicación que le deben a los ciudadanos. ¿Qué están sacando del PSN y del PSOE para que sea el máximo encubridor de la corrupción que asola al socialismo navarro y español?”, se ha preguntado Ibarrola

Sobre que Bildu es “la garantía para hacer frente al autoritarismo”, ha dicho que "representa todo lo que contrario.No hay partido más autoritario que EH Bildu”; "gobiernan alentando el odio hacia el que no piensa como ellos, y cuáles son sus principios ideológicos”.