Torres involucró a Sánchez por el contrato con la red: "Me pide Illa una semana. Si no, tendrá que intervenir Pedro"

El actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, gestionó con Koldo García la compra de PCR en plena pandemia. El último informe de la UCO incorporado al "caso Koldo" en la Audiencia Nacional refleja que el entonces presidente de Canarias trató por todos los medios de ejecutar la compra de test de antígenos a Eurofins Megalabs, empresa de un socio de Aldama. Tanto es así que, antes las reticencias del Ministerio de Sanidad dejó caer que recurriría al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Hola. Me pide llla una semana para lo de los antígenos. Se lo doy. Y ahora poniendo pegas. Yo no puedo retrasar más esa decisión. Lo llamaré en media hora pero si no se resuelve tendrá que intervenir Abalos o Pedro", trasladó Torres a Koldo García en noviembre de 2020. El objetivo del exmandatario canario era desbloquear el contrato con esta empresa salpicada en la trama, a la que finalmente adjudicaron un contrato que se formalizó en enero del año siguiente.

De los mensajes se desprende que Koldo llevaba las riendas de la negociación, trasladándole al actual ministro los pasos a seguir. "Hola. Alguna novedad? Llamo a Pedro?", le preguntó el dirigente socialista, a lo que exchófer le ordenó que llamara "primero a Jose", en referencia a su entonces jefe y ministro de Transportes, José Luis Ábalos. "Lo llamo ya?", volvió a preguntar Torres, a lo que Koldo respondió de manera afirmativa.