La Policía detiene a un concejal del PP de Málaga por blanquear dinero de la prostitución

La Policía Nacional detuvo hace dos semanas a un concejal del PP de Málaga relacionado, presuntamente, con el blanqueo de capitales provenientes de varios «puticlubs de lujo» de la provincia, señalan fuentes conocedoras a LA RAZÓN. En total, fueron detenidas 10 personas, entre las que también hay una conocida notaria de la capital y el director de una sucursal bancaria.

La operación comenzó de la mano de la Brigada de Extranjería al considerar que detrás había una trama de trata de blancas, pero los indicios llevaron a que se implicase la de Policía Judicial. Las detenciones se produjeron la semana del 17 de noviembre, y entre otros lugares se registró la notaría de una de las detenidas.

El político detenido es Miguel Vázquez, concejal de Coín, un pueblo a media hora en coche de Marbella, hasta hace una semana, cuando dejó su cargo «por sorpresa» en el pleno municipal, según las fuentes consultadas. Vázquez, tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con cargos por blanqueo de capitales, según informan distintas fuentes conocedoras de su situación.

Los investigadores lo relacionan con el blanqueo de unos 40.000 euros que vendrían de «varios prostíbulos de lujo» de distintas localidades de la provincia. El también empresario es experto en fiscalidad, y habría puesto sus conocimientos en favor del resto de detenidos para «limpiar» el supuesto dinero de origen ilícito.

El papel de Vázquez estaría relacionado con la gestoría que regenta, un negocio conocido por los vecinos de la zona. Las fuentes policiales consultadas desligan su detención del papel político que venía desarrollando desde 2023, cuando obtuvo el acta de concejal en las elecciones municipales.

Los policías se personaron en la citada notaría, donde se encontraron con la resistencia de la dueña de la misma a dejarles entrar en un primer momento. Tras una breve conversación, la mujer finalmente abrió las puertas del establecimiento. Por otra parte, el papel del director del banco habría sido, presuntamente, el de facilitar «grandes cantidades de dinero» al resto de participantes. Los otros detenidos estarían relacionados con los burdeles registrados.

Este periódico se ha puesto en contacto con el concejal dimitido para conocer su versión de los hechos relacionados con su arresto. Vázquez se ha limitado a explicar que la decisión se debe a motivos «personales y profesionales» y en ningún caso quiso hablar de su situación procesal ni de los detalles de la operación.

La decisión, asegura, la ha sopesado durante «meses» y, finalmente, la ha tomado «con plena responsabilidad». «En breve empezarán las campañas tanto autonómicas como municipales y no disponía de tiempo ni fuerzas para ello», explicó a este medio. «Esta decisión no responde a discrepancias políticas ni a desacuerdos con la labor de este Pleno, sino a la necesidad de priorizar mi vida personal, familiar y profesional», finalizó su argumentación.

El exedil asumió un «compromiso» con el alcalde del municipio, Francisco Santos, que «sólo iba a estar una legislatura», aunque la ha dejado a la mitad tras su detención por la Policía Nacional. Vázquez es un conocido empresario en la zona, y su compañía tiene casi una veintena de trabajadores. «Mi empresa y familia me necesitan».

La detención del empresario, y ya expolítico, causó conmoción entre algunos políticos y vecinos del pueblo malagueño. En los últimos meses había perdido algunas de sus competencias en el Ayuntamiento de Coín.