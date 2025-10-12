Acceso

España

Exteriores

Los últimos miembros de la flotilla, incluida Reyes Rigo, viajan ya a España

Son los últimos españoles que habían sido retenidos por Israel

Former Barcelona mayor Ada Colau gets emotional as she arrives at the airport in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 5, 2025, after being arrested on the Global Sumud Flotilla and subsequently released by the Israeli authorities. (AP Photo/Joan Mateu Parra)
Spain Gaza Flotilla ProtestASSOCIATED PRESSAgencia AP
Madrid Creada:
Última actualización:

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirman a LA RAZÓN que ya viajan camino de España los cinco últimos miembros de la flotilla que estaban retenidos por Israel. Incluida la activista Reyes Rigo, que se encontraba detenida por supuestamente haber mordido en una mano a un soldado israelí.

Esta nueva operación de retorno a nuestro país, igual que las anteriores, ha sido gestionada por el departamento que dirige José Manuel Albares desde sus servicios centrales.

La Embajada española y el cónsul de Tel Aviv han realizado, subrayan estas mismas fuentes ministeriales, un trabajo extraordinario para que la vuelta sea hoy una realidad. Ya no quedan por tanto españoles de la flotilla retenidos en territorios de Israel.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas