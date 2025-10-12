Los últimos miembros de la flotilla, incluida Reyes Rigo, viajan ya a España

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirman a LA RAZÓN que ya viajan camino de España los cinco últimos miembros de la flotilla que estaban retenidos por Israel. Incluida la activista Reyes Rigo, que se encontraba detenida por supuestamente haber mordido en una mano a un soldado israelí.

Esta nueva operación de retorno a nuestro país, igual que las anteriores, ha sido gestionada por el departamento que dirige José Manuel Albares desde sus servicios centrales.

La Embajada española y el cónsul de Tel Aviv han realizado, subrayan estas mismas fuentes ministeriales, un trabajo extraordinario para que la vuelta sea hoy una realidad. Ya no quedan por tanto españoles de la flotilla retenidos en territorios de Israel.