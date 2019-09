Un lazo amarillo representa a los museos españoles en Japón

Participant a la 25a Conferència General de #ICOMKyoto2019 , representant al Comitè Nacional d' #ICOMEspaña . Una oportunitat per conèixer millor els museus i els professionals que hi treballem. pic.twitter.com/K5hav24Ylb

Pues bien, la representante española en la Conferencia General del ICOM -la única participante en esta edición- cree que puede exhibir sus vínculos con el independentismo, aquellos que creen que España es poco menos que una dictadura, y hacerlo como representante de un órgano internacional en representación, precisamente de ese país, que, además, le ha costeado su asistencia a la Conferencia de Kyoto.

El presidente de ICOM España, Luis Grau, considera que el hecho de que las comunicaciones de Teresa Reyes sobre la Conferencia General de Kyoto vayan acompañadas con el lazo amarillo, es un “asunto personal”. “ICOM España no tiene cuenta de twitter”, añade. No obstante, Grau no comparte la consideración que les merece España como país no democrático a los que, como la vicepresidenta de ICOM España, exhiben el lazo amarillo.