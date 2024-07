Vox advierte de que "los españoles pagarán 3.000 euros por mena" al mes

Desde Vox siguen presionando al Partido Popular para que las comunidades en las que gobiernan en coalición se piense el hecho de acoger a menores migrantes porque, de lo contrario, darán por "roto" los gobiernos. Después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya asegurado este miércoles que aceptarán acoger a 400 menores no acompañados en sus territorios los de Abascal critican que se "arrodille" ante el PSOE y les acusan de querer "incentivar la inmigración ilegal".

Vox advierte de que los españoles pagarán "al menos 3.000 euros por "mena" al mes" una cifra que, recuerdan, sale de la promesa que hizo este martes el Gobierno donde estimaban que tendrían que destinar 100 euros al día por menor no acompañado y un plus a cada comunidad en función de su "esfuerzo". Sin embargo, desde el partido que lidera Abascal avisan de que, la realidad es que, esta cantidad, "lo pagarán todos los españoles, los mismos que no cobran eso ni matándose a trabajar. Es inasumible.Que no cuenten con Vox para esta barbaridad", advierten.

Rocío Monasterio, líder de Vox en la comunidad de Madrid se ha preguntado: "¿Cuánto nos van a subir los impuestos para poder acoger a toda esta gente que no cotiza?".