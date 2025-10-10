Yolanda Díaz lanza una amenaza a Díaz Ayuso por no registrar a los objetores del aborto

La vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que está estudiando acciones legales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "desacato" y "desobediencia", tras negarse a realizar un registro con los médicos objetores de consciencia en la sanidad pública.

En declaraciones a los medios desde la ciudad suiza de Ginebra antes de asistir un acto sobre la salud psicológica en el trabajo, la dirigente de Sumar ha condenado las palabras de la presidenta madrileña, que en el pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid justificó su negativa al registro de objetores afirmando "váyanse a otro lado a abortar".

"Vamos a estudiar acciones judiciales entre la desobediencia y el desacato manifiesto de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha adelantado, avisando de que "no vamos a volver" a la época en la que había mujeres que se iban a Londres a interrumpir su embarazo.

Para Díaz, "la libertad de la señora Ayuso es ninguna", y se deben tomar "las acciones convenientes" contra la "rebelión" de la presidenta madrileña, "que tiene que tener algún tipo de responsabilidad".

Al hilo, ha hecho un llamamiento a las mujeres españolas, "no solo a las madrileñas", para que salgan a las calles a movilizarse y a defender sus derechos. "Basta ya de retrocesos", ha apostillado, añadiendo que "las mujeres en España no van a aceptar ningún paso atrás".