Yolanda Díaz recuerda este derecho de los trabajadores ante los avisos rojos de la AEMET para Alicante y Murcia

Ante la activación de la alerta roja por fenómenos meteorológicos extremos en las provincias de Alicante y Murcia, prevista para mañana según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado públicamente un derecho fundamental de los trabajadores: el acceso a hasta cuatro días de permiso retribuido en caso de imposibilidad de acudir al centro de trabajo por causas de fuerza mayor.

“Ponernos a salvo es lo primero”, ha subrayado Díaz en un mensaje difundido en redes sociales, instando a empleadores y empleados a priorizar la seguridad ante las condiciones climáticas adversas. Este tipo de permiso está contemplado en la legislación laboral y puede aplicarse cuando las circunstancias impiden el desplazamiento o el desarrollo normal de la actividad profesional.

La medida cobra especial relevancia en un contexto donde se esperan lluvias torrenciales, fuertes vientos e inundaciones, con riesgo para la integridad física de las personas. Desde el Ministerio de Trabajo se ha insistido en que no es necesario justificar el permiso más allá de la situación de emergencia, y que las empresas deben facilitar su aplicación sin penalización alguna.

La alerta roja implica un nivel máximo de riesgo, y las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informados a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de protección civil.