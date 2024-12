Zapatero, sobre Juan Lobato y el PSOE: "Quiero que me explique por qué fue al notario, porque no lo entiendo"

El que fuera presidente del Gobierno (2004-2011), José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido entrevistado esta mañana en el programa presentado por la periodista Ana Terradillos, 'La Mirada Crítica', de Telecinco.

Durante la entrevista, el expresidente ha asegurado que España atraviesa actualmente "el mejor momento de su historia democrática", mientras ha atribuido el éxito constutucional al PSOE. "Feijóo decía el otro día que España ha vivido (con motivo de la aprobación de la Constitución) los mejores 46 años de la historia. Esto es un mérito de la sociedad española, sí, pero, sobre todo, del PSOE, ya que de esos 46 años de Contitución, 26 han estado gobernados por el PSOE", ha asegurado mientras ha aseverado que "el PSOE es el que más ha contribuido" al éxito constitucional.

Zapatero quedará con Lobato para que le explique su versión de los hechos

Durante la entrevista, el expresidente socialista ha hecho un repaso por la actualidad política española, centrándose en los casos que rodean al Partido Socialista y, sobre todo, en la reciente crisis en el PSOE tras la dimisión de Juan Lobato como secretario general del PSOE-M después de que se conociese la supuesta filtración de documetos privados relativos a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.

Ante su visita al notario, Zapatero ha asegurado que quedará con él la semana que viene para charlar sobre el tema. "Quiero que me explique por qué fue al notario, porque yo no lo he entendido[...] por eso quiero escuchar antes de juzgar", ha afirmado el exdirigente socialista.

