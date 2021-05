Swablu será la estrella del Community Day de mayo en Pokémon GO

Los Community Day dentro del calendario de Pokémon GO se han convertido en el día sagrado en el que los entrenadores dejan de lado cualquiera de sus quehaceres por inmiscuirse en las tareas que les ofrece el evento del título de Niantic.

Esta celebración casi coetánea con el inicio del juego, ha ido evolucionando convirtiendo estos días como uno de los más atractivos. Durante este 2021, Machop, Roselia, Fletching y Snivy han sido los cabeza de cartel de estas fechas dejando el quinto lugar al Pokémon de tercera generación: Swablu. El considerado Pokémon pájaro algodón llegará el 15 de mayo a las pantallas de los móviles y traerá, además, una de las sorpresas que más llevaban esperando los fans, y es que el ataque legacy que aprenderá de llegar a su etapa final y dentro del horario será Fuerza Lunar. El ataque de tipo hada adelanta que su Mega evolución pronto verá la luz coincidiendo, justamente, con la finalización del evento.

Por otra parte, como en cada Community Day, la tienda dispondrá a los entrenadores de varios packs entre los cuales, el más destacado será el habitual de 1.280 pokemonedas que incluye 50 Ultra Balls, 5 Super Incubadoras y 1 MT de élite de ataque rápido.

En cuanto a las bonificaciones que se producirán durante este evento, la distancia por eclosión de los huevos se reducirá hasta el cuarto de recorrido y los inciensos que se utilicen de 11:00 a 17:00 (CEST) tendrán una duración de 3 horas.

Al igual que los últimos Community Day, el pase para la investigación especial se podrá adquirir en breves en la tienda del juego por valor de 0.99 euros para poder jugar la denominada “Pájaro de alas de algodón”.

Por último, el conseguir tirar fotos a varios de tus Pokémon trae premio y es que el pequeño pájaro de Hoenn aparecerá en mitad de las instantáneas hasta un máximo de cinco veces pudiendo hacerte así con el mismo número de especímenes.

Sin embargo, la llegada de Swablu a una fecha tan importante no ha hecho excesiva gracia a muchos fans que han relajado sus ánimos al enterarse de que justo después de que finalice la fiesta podrán hacerse con la mega evolución de Altaria en las Mega incursiones de los gimnasios. Pese a ello, la queja ha sido mundial, ya que al tratarse de una criatura tan común dentro del juego no ha generado excesivo entusiasmo en de los entrenadores. Los que sí han visto con mejores ojos este día son los jugadores de PVP que saben y conocen las virtudes que tiene el Dragón Volador dentro de la Super Liga de la Liga de Combates GO. Junto al ya mítico ataque Pulso Dragón se incluye al repertorio Fuerza Lunar que bien puede servir de estrategia para martillear la vida del rival o bien, hacerles gastar escudos.