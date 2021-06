El E3 2021 confirma el calendario y horarios de su última edición

El E3 vuelve a escena de una forma especial y digital. Tras un año marcado por la pandemia, la mayor ceremonia de los videojuegos y todos sus avances arranca motores esta misma tarde hasta el 16 de junio donde las mejores desarrolladoras de la industria harán un repaso a todo lo nuevo que está por venir.

Si ya ayer fue un éxito rotundo el anuncio del nuevo Battlefield (Battlefield 2042) hoy toma protagonismo el Summer Game Fest Kickoff Live a partir de las 20:00 (CEST) donde Geoff Keighley abrirá el evento anunciando más de 30 nuevos juegos, habrá actuaciones musicales al igual que invitados especiales.

Sin embargo, el gran colofón comenzará a partir de mañana con la Geeked Week Netflix (18:00 (CEST)), la Tribeca Games Spotlight (20:00 (CEST)), Koch Primetime Gaming Stream (21:00 (CEST)) y la IGN EXPO 2021 (21:00 (CEST)). De todas ellas, la que más títulos ha anunciado ha sido Koch Primetime en la que se podrá conocer más acerca de Dead Island 2, Metro Exodus Enhanced Edition y demás.

El sábado 12 de junio, Guerrilla Collective 2 (17:00 (CEST)), 24 Entertainment’s Naraka: Bladepoint (18:30 (CEST)), Wholesome Direct 2021 (19.00 (CEST), Ubisoft Forwards (21:00 (CEST)), Devolver Digital (22:30 (CEST)), Gearbox E3 Showcase (23:00 (CEST)) y GamesBeat Session (23:45 (CEST)) traerán más novedades. El punto más interesante lo dejará Ubisoft el cual revelará más detalles sobre el nuevo Far Cry 6 y quizás un posible Assassin’s Creed que continúe la saga.

GAME FEST & E3

Horario:



Miércoles 9:

-Battlefield 6 (16h)



Jueves 10:

-Summer Game Fest (19h)



Sábado 12:

-Ubisoft (21h)



Domingo 13:

-Xbox+Bethesda (19h)

-SquareEnix (21h)



Lunes 14:

-Capcom

-TakeTwo

-Future Games Show (01h)



Martes 15:

-Nintendo (18h)

-BandaiNamco#PS5 pic.twitter.com/ZZctI9ag8s — Universo PlayStation (@PlayVerso) June 6, 2021

Al día siguiente, Upload VR Showcase (0:00 (CEST)), Xbox & Bethesda Games Showcase (19:00 (CEST)), Square Enix Presents (21:15 (CEST)), Warner Bros Games: Back 4 Blood (23:00 (CEST)) y, como cierre del domingo, PC Gaming Show (23:30 (CEST)). Poco queda saber acerca de Final Fantasy VII Remake Intergrade, pero todo apunta a que el aspecto técnico del juego, así como la calidad y diferencias gráficas serán lo que se pueda llegar a ver.

El lunes 14 tendrá todo tipo de eventos que empezarán desde la madrugada con el Future Games Show (1:00 (CEST)) y seguirá durante la tarde a partir de las 18:00 (CEST) con Verizon, Intellivision (18:45 (CEST)), Take-Two Interactive Panel (19:45 (CEST)), Mythical Games (20:10 (CEST)), Indie Showcase (21:00 (CEST)), Freedom Games (21:30 (CEST)), Limited Run Games (22:00 (CEST)), VENN (22:00 (CEST)) y Capcom (23:30 (CEST)).

El penúltimo día el plato fuerte llega a manos del Nintendo Direct que revelará nuevos datos de The Legends of Zelda: Breath of The Wild 2, Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente entre otros. Sin embargo, a las 0:00 (CEST) empezará la primera conferencia con Razer, a las 18:00 (CEST) lo hará Nintendo y a las 23:25 (CEST) Bandai Namco.

Por último, Yooreka Studio (0:20 (CEST)), GameSpot Play For All Showcase (0:35 (CEST)) y los premios Official E3 2021 Awards Show (1:45 (CEST)) cerrarán el evento norteamericano dejando tras de sí una gran cantidad de anuncios. El público espera no llevarse una decepción y ya que la pasada edición se suspendió esta sea de las mejores hasta la fecha.