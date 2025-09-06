Se reactiva el incendio de Jarilla que se dio por controlado el 24 de agosto

Cuatro unidades del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex), cuatro medios aéreos y agentes del Medio Natural luchan por apagar una reactivación del incendio de Jarilla, que se dio por extinguido el pasado 24 de agotos.

El nuevo foco detectada sobre las 12,45 horas de este sábado, y tiene una "evolución favorable". Según la información de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de Extremadura, el frente del fuego no progresa, sino que está confinado entre una zona ya quemada y cultivos

.

Además, a juicio de la Junta de Extremadura, este tipo de reactivaciones son normales en incendios forestales de perímetro tan extenso como el de Jarilla (130 kilómetros), recoge en la red social X.

Así, ha explicado que con ellas arden islas de vegetación que en la mayoría de los casos no progresan al estar prácticamente rodeadas de zona quemada, informa Efe.

Además de los medios mencionados, en la zona también trabajan dos agentes del Medio Natural y un técnico de extinción del Infoex.

El incendio de Jarilla, con 17.350 hectáreas afectadas, quedó estabilizado el pasado 22 de agosto tras once días activo y ha sido considerado el más virulento de la historia más reciente de Extremadura.