Los 4 pescados con menos espinas ideales para niños: nutritivos y sin sustos
Fáciles de comer, ricos en proteínas y omega-3, ideales para una dieta infantil saludable
El pescado es un alimento esencial en la alimentación de los niños, ya que aporta proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega-3, vitaminas y minerales fundamentales para su crecimiento.
Sin embargo, muchas familias evitan ofrecerlo por miedo a las espinas. La buena noticia es que existen pescados con pocas o ninguna espina, ideales para los más pequeños. A continuación, te presentamos las cuatro opciones más seguras y sabrosas.
1. Merluza: sabor suave y textura tierna
La merluza es uno de los pescados más recomendados para niños. Su sabor delicado y carne blanda la convierten en una opción fácil de aceptar.
Además, suele encontrarse en filetes sin espinas, lo que la hace muy segura. Es baja en grasa, rica en proteínas y se puede preparar al horno, a la plancha o en croquetas caseras.
Beneficios nutricionales:
Aporta proteínas de alta calidad.
Bajo contenido en grasa.
Versátil y fácil de digerir.
2. Lenguado: perfecto para paladares exigentes
El lenguado es otro pescado con muy pocas espinas y un sabor suave que encanta a los niños. Su carne firme pero delicada permite cocinarlo de muchas maneras: a la plancha con limón, al vapor o en papillote con verduras.
Es rico en vitaminas del grupo B y minerales como el fósforo, esenciales para el desarrollo óseo y muscular infantil.
Ventajas del lenguado:
Textura firme y agradable.
Fácil de preparar y digerir.
Alto contenido en nutrientes esenciales.
3. Rape: sin espinas y lleno de sabor
El rape destaca por tener una carne firme, sabrosa y sin espinas. Su textura compacta evita que se deshaga al cocinarlo, lo que facilita que los niños lo coman con confianza.
Puede prepararse en guisos, sopas o simplemente a la plancha con un poco de aceite de oliva. Además, es una fuente excelente de magnesio, potasio y proteínas.
Por qué elegir rape:
100 % libre de espinas.
Aporta minerales esenciales.
Ideal para guisos suaves y nutritivos.
4. Bacalao: rico en omega-3 y fácil de cocinar
El bacalao es otro pescado con pocas espinas si se compra en lomos o filetes. Su carne blanca y jugosa es muy apreciada en la cocina infantil.
Se puede preparar rebozado, al horno o en guisos suaves. Es una fuente excelente de omega-3, beneficioso para el cerebro, y de vitamina D, que fortalece los huesos.
Propiedades del bacalao:
Alto contenido en ácidos grasos omega-3.
Mejora el desarrollo cognitivo.
Sabor suave y agradable.
Consejos para introducir el pescado en la alimentación infantil
Empieza por sabores suaves, como la merluza o el lenguado.
Presenta el pescado de forma divertida, en hamburguesas caseras, nuggets o purés.
Asegúrate de ofrecer filetes sin espinas para evitar sustos.
Con estas cuatro opciones —merluza, lenguado, rape y bacalao— ofrecer pescado a los niños será más fácil, seguro y nutritivo.
Se acabaron los sustos con las espinas: ahora tus hijos podrán disfrutar de todo el sabor y los beneficios del mar.
